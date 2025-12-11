Protagoniza Belinda una campaña turística para Zacatlán de las Manzanas

Recientemente, Belinda aparece como imagen de una campaña turística para Zacatlán de las Manzanas, en Puebla, se volvió viral y encendió una ola de comentarios encontrados en redes sociales.

La grabación fue compartida por la cuenta oficial @visit_puebla, donde se resalta la riqueza cultural de este Pueblo Mágico, reconocido por su belleza natural, clima fresco y tradiciones.

El clip muestra a la cantante recorriendo el pueblo mientras narra una frase que rápidamente llamó la atención del público: “Hay lugares que se visitan y otros que se sienten; Zacatlán es de esos que se quedan en el alma, donde cada momento se transforma en un recuerdo inolvidable”.