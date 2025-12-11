Protagoniza Belinda una campaña turística para Zacatlán de las Manzanas

Recientemente, Belinda aparece como imagen de una campaña turística para Zacatlán de las Manzanas, en Puebla, se volvió viral y encendió una ola de comentarios encontrados en redes sociales.
La grabación fue compartida por la cuenta oficial @visit_puebla, donde se resalta la riqueza cultural de este Pueblo Mágico, reconocido por su belleza natural, clima fresco y tradiciones.
El clip muestra a la cantante recorriendo el pueblo mientras narra una frase que rápidamente llamó la atención del público: “Hay lugares que se visitan y otros que se sienten; Zacatlán es de esos que se quedan en el alma, donde cada momento se transforma en un recuerdo inolvidable”.
El video tiene apenas un día en línea y ya acumula miles de reacciones. Mientras algunos seguidores consideran que la presencia de Belinda impulsa el turismo y da visibilidad al estado, otros expresaron inconformidad por la elección de la artista, lo que desencadenó una discusión sobre imagen pública, promoción cultural y estrategias gubernamentales, señala infobae.com
Belinda vive actualmente un momento de alta exposición mediática gracias a sus recientes proyectos en teatro y televisión. A mediados de este año se estrenó la serie del musical Mentiras, donde interpretó a Daniela, personaje icónico de la puesta en escena. Su participación marcó un nuevo capítulo en su carrera, confirmando como una artista versátil.
De manera simultánea, la intérprete también ha participado en Mentiras: All Stars, formato teatral que reúne a figuras destacadas en versiones especiales del musical. Sobre el escenario, Belinda ha recibido ovaciones por su actuación, voz y presencia escénica.
Zacatlán de las Manzanas es uno de los Pueblos Mágicos más reconocidos de Puebla. Su ambiente tranquilo, sus paisajes serranos y su tradición lo han convertido en un destino ideal para quienes buscan naturaleza, gastronomía y cultura en un mismo lugar.