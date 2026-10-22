Protagoniza Brad Pitt, la película ‘Las nuevas desventuras de Cliff Booth’

Su estreno comenzará en cines IMAX el 25 de noviembre de 2026, donde tendrá una exhibición exclusiva de dos semanas, antes de llegar a Netflix el 23 de diciembre.

La producción ya presentó nuevas imágenes y el tráiler oficial, además de revelar detalles sobre la historia y el enfoque que tendrá esta continuación.

Brad Pitt volverá a interpretar a Cliff Booth en Las nuevas desventuras de Cliff Booth , una película que reúne nuevamente al actor con el universo creado por Quentin Tarantino, aunque esta vez bajo la dirección de David Fincher.

La película retoma a uno de los personajes más recordados de Había una vez en Hollywood, cinta de 2019 en la que Pitt compartió créditos con Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. Su interpretación de Cliff Booth le valió el Oscar a Mejor Actor de Reparto, señala elimparcial.com

La historia se sitúa en 1977, ocho años después de los acontecimientos de Había una vez en Hollywood. En esta ocasión, Cliff ya no es solamente el doble de acción que acompañaba al actor Rick Dalton, sino que trabaja como una especie de solucionador de problemas para figuras importantes de la industria del entretenimiento.

Entre sus actividades están trabajar como cantinero y proyeccionista, además de intervenir en situaciones complicadas que involucran a personajes poderosos de Los Ángeles.

Uno de sus nuevos encargos comienza cuando la agente de talentos Karen Crosby, interpretada por Elizabeth Debicki, lo contacta en nombre de Charlie Peters, una estrella de televisión interpretada por Scott Caan, conocido por realizar sus propias escenas de riesgo.

A partir de ese encuentro, Cliff se relaciona con nuevos personajes, entre ellos Toni, la esposa de Peters, interpretada por Carla Gugino, y Roderick “Hot Rod” Harrison, un exjugador profesional de futbol americano que se convierte en estrella de cine, a quien da vida Yahya Abdul-Mateen II.

La trama también incluye a los hermanos Eddie y Fernando Verdusco, interpretados por Matt Groove y JB Tadena, respectivamente, quienes son descritos como criminales que provocan problemas en la ciudad.

Con estos elementos, la cinta apuesta por una historia de crimen, extorsión, ambición y violencia, en un Hollywood muy diferente al que conoció Cliff en la película anterior.

Uno de los aspectos que más llaman la atención del proyecto es la colaboración entre Fincher y Tarantino. Aunque este último escribió el guión, decidió que otro cineasta se encargara de dirigir la historia.

Según contó Tarantino, la idea surgió después de que Brad Pitt se pusiera en contacto con él para proponer a Fincher como director.

“Brad se puso en contacto conmigo y me dijo: ‘Oye, ¿qué tal si David Fincher dirige la película de Cliff Booth?’. Y yo dije: ‘¡Es una idea fantástica!’. Era una idea tan buena que ni siquiera me imaginaba que pudiera suceder. Era demasiado genial”, relató el cineasta.

Fincher, por su parte, explicó que la película no busca limitarse al mundo de los dobles de acción o a los entresijos de la industria cinematográfica, sino retratar una ciudad y a las personas que la habitan.

“No es realmente una historia de dobles de acción, ni una historia sobre el cine, ni siquiera una historia sobre Hollywood. Es una historia sobre Los Ángeles”, señaló el director.

Su planteamiento apunta a una mirada sobre el ambiente de la ciudad durante los años setenta, con personajes que enfrentan los cambios de la industria y situaciones que se salen de control.

Además de Pitt, Debicki, Caan, Gugino y Abdul-Mateen II, la película contará con Peter Weller, Corey Fogelmanis, Matt Groove, JB Tadena y Karren Karagulian.

El lanzamiento también representa una nueva apuesta de Netflix por combinar estrenos cinematográficos con su catálogo de streaming. En este caso, el público podrá ver primero la película en pantallas IMAX durante su periodo exclusivo y posteriormente disfrutarla desde casa.

Con Cliff Booth nuevamente al centro de la historia, la cinta explorará qué ocurre con el personaje cuando el Hollywood que conocía comienza a cambiar y sus habilidades para resolver problemas lo llevan a involucrarse en nuevos conflictos.