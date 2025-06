Protagoniza Carín León la portada de la revista Billboard

El cantante multiplatino se encuentra en el mejor momento de su carrera artística. Tras su histórico triunfo en los premios Grammy 2025, donde se alzó con el galardón al Mejor Álbum de Música Mexicana por Boca Chueca Vol. 1, Carín León ha demostrado que la música mexicana no tiene fronteras geográficas ni limitaciones de género.

Sus recientes incursiones en el country han sido aclamadas tanto por la crítica como por el público internacional. Su álbum ganador incluye colaboraciones transfronterizas como The One (Pero no como yo) junto a la estrella del country Kane Brown, y It was always you (Siempre fuiste tú) con el aclamado artista soul Leon Bridges, demostrando su habilidad para crear puentes musicales auténticos.