Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre completo de Cazzu, dejó poco a la imaginación y muestra con orgullo su embarazo.

“Siempre quise hacer Playboy, va conmigo, con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy. Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente, tengo a mi bebé dentro de mí y me imagino que todos saben cómo se hacen los bebés. Mi cuerpo se siente igual y tengo los mismos deseos que siempre y hasta más.”, comentó en la entrevista para dicha publicación.