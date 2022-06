$!Protagoniza el sinaloense Kurt, la portada de Rolling Stone junto a Sting

“Escucho sus canciones, inspiran mucho de lo que yo hago, y de verdad fue como algo que en mi cabeza no podía procesar del todo y solamente hice lo que me tocaba, grabé mis voces y las mandé con muchas ganas de que les gustaran. Para mí no fue presión, fue más que nada como un sueño”.

Kurt también cuenta en la revista que, cuando le dijeron que participaría con una canción junto a Sting, él se encontraba en en Tepoztlán, estaba empezando a escribir para su tercer disco.

“Mi primera impresión fue: Mi yo de 16 años no me creería que esto está pasando, de verdad, no me creería, me diría que es una broma, porque yo crecí con la música de Sting. Lo admiro, todos en la música lo admiramos, todos hemos sido guiados por su música, influenciados. Entonces, cuando surge esta oportunidad, lo he tratado de vivir lo más presente posible, porque no era posible imaginarme cómo iba a pasar. Simplemente estoy acá y lo estoy viviendo, y tratando de acordarme de todo esto que estamos viviendo; conocerlo, grabar el video, la canción, estar en un disco de él, para mí es un sueño cumplido”, resaltó el sinaloense.

El sinaloense es conocido por ser un compositor y cantante mexicano del género pop latino. Comenzó su carrera en 2014 con temas como Busco a ella y unos años más tarde, en 2018, se hizo más conocido con los temas La Mujer Perfecta, Se fuerte Corazón y Vengo del futuro.

Kurt también ha hecho duetos con figuras como Luis Fonsi, Cami, Tommy Torres, Daniela Spalla, Juan Solo, Lucah, Jesús Adrián Romero, Willy Rodríguez y Los Claxons.