Protagoniza Emiliano Aguilar una pelea en el BélicoFest 2026

Emiliano Aguilar protagonizó un altercado físico durante el BélicoFest 2026, festival de corridos que se realizó el fn de semana en el BMO Stadium de Los Ángeles, California. Videos del incidente circularon en redes sociales en cuestión de minutos, mostrando al cantante enfrentándose físicamente con otro hombre en una zona cercana a los camerinos y al área de producción del recinto. De acuerdo con testimonios de asistentes y las grabaciones difundidas en plataformas digitales, la discusión escaló en cuestión de segundos. Personal de seguridad del estadio intervino para separar a los involucrados antes de que fuera necesaria la presencia del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

La pelea sucedió en medio de la gente que se encontraba viendo el show, pues era una zona llena en la planta baja del recinto. En los audiovisuales que circulan en redes se aprecia cómo ambos hombres se enredan a golpes y manotazos hasta que terminan en el piso, señala infobae.com Hasta el momento no se conocen las causas que originaron el enfrentamiento, ni se ha confirmado la identidad de la otra persona implicada. El equipo de Emiliano Aguilar tampoco ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido. Horas después del altercado, el intérprete de Soy El Vato tomó su cuenta de Instagram para romper el silencio. Lejos de esquivar el tema, lo abordó con la franqueza que lo caracteriza con dos videos en la plataforma y en sus historias.