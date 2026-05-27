Protagoniza Fergie encuentro con sus ex compañeros de Black Eyed Peas

Fergie protagonizó uno de los momentos más emotivos de los American Music Awards 2026 al reencontrarse sobre el escenario con sus excompañeros de Black Eyed Peas.
La intérprete de Big Girls Don’t Cry apareció junto a Will.I.Am, Apl.de.Ap y Taboo durante la ceremonia celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para recibir el premio a Mejor Canción Retro por Rock That Body, el éxito lanzado en 2010 que recientemente volvió a ganar popularidad gracias a las plataformas digitales.
La nostalgia se apoderó de los American Music Awards 2026 cuando Fergie volvió a compartir escenario con Black Eyed Peas durante una emotiva reunión en la ceremonia celebrada en Las Vegas.
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“¡’Rock That Body’, lo logramos!”, expresó emocionada Fergie durante la entrega del reconocimiento. “¡Black Eyed Peas, ‘Rock That Body’, American Music Awards 2026, vamos!”, detalla quien.com
La cantante también aprovechó el momento para agradecer el apoyo del público y recordar la historia que compartió con la agrupación. “Quiero agradecer a todos los fanáticos por votar para que yo pueda estar aquí con mis amigos de toda la vida y hermanos, los Black Eyed Peas. En honor a esta canción especial, esta era, Rock That Body. Hay tantos recuerdos a lo largo del camino con esa canción”, dijo.
Visiblemente conmovida, la artista destacó cómo las redes sociales ayudaron a darle una nueva vida al tema más de una década después de su lanzamiento.
“Quiero agradecer a todos los que hicieron Tik Toks y videos en Instagram y que hicieron posible este momento para que mi hijo pusiera nuestra canción en su playlist”, comentó entre risas. “Finalmente puedo decir esto en televisión: Hola, Axl. Rock That Body, lo logramos”, expresó.
La nueva categoría de los AMAs reconoció canciones clásicas que volvieron a posicionarse entre las favoritas del público en plataformas digitales y redes sociales. Rock That Body se impuso ante otros éxitos icónicos como What’s Up? de 4 Non Blondes e Iris de Goo Goo Dolls.
Black Eyed Peas fue fundado en 1995 por Will.I.am, Apl.de.Ap y Taboo. Años más tarde, en 2002, Fergie se integró oficialmente a la agrupación tras la salida de la vocalista Kim Hill, marcando el inicio de una de las etapas más exitosas del grupo.
Juntos lanzaron los discos Elephunk (2003), Monkey Business (2005), The E.N.D. (2009) y The Beginning (2010), álbumes que colocaron a la banda entre las más populares a nivel mundial. Después de una pausa entre 2011 y 2015, la última colaboración oficial de Fergie con el grupo llegó en 2016 con una nueva versión de Where Is the Love?.
Ese mismo año, la cantante decidió alejarse del proyecto para enfocarse en su carrera solista, especialmente en el lanzamiento de su álbum Double Dutchess, además de dedicar más tiempo a su vida personal y a su hijo.
En aquel momento, los integrantes del grupo respaldaron públicamente su decisión y aseguraron que siempre la considerarían parte de la familia.
Desde la salida de Fergie en 2017, Black Eyed Peas continuó como trío y lanzó los álbumes Masters of the Sun, Vol. 1 (2018), Translation (2020) y Elevation (2022). En esta nueva etapa también sumaron colaboraciones con artistas latinos como Anitta, J Balvin, Shakira y Maluma, además de trabajar junto a la cantante J. Rey Soul.
Pese a la distancia profesional, la relación entre Fergie y sus excompañeros se ha mantenido cercana. En diciembre de 2025, la intérprete volvió a reunirse con sus excompañeros durante una celebración conjunta de cumpleaños.