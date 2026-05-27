Protagoniza Fergie encuentro con sus ex compañeros de Black Eyed Peas

Fergie protagonizó uno de los momentos más emotivos de los American Music Awards 2026 al reencontrarse sobre el escenario con sus excompañeros de Black Eyed Peas. La intérprete de Big Girls Don’t Cry apareció junto a Will.I.Am, Apl.de.Ap y Taboo durante la ceremonia celebrada en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para recibir el premio a Mejor Canción Retro por Rock That Body, el éxito lanzado en 2010 que recientemente volvió a ganar popularidad gracias a las plataformas digitales. La nostalgia se apoderó de los American Music Awards 2026 cuando Fergie volvió a compartir escenario con Black Eyed Peas durante una emotiva reunión en la ceremonia celebrada en Las Vegas.

“¡’Rock That Body’, lo logramos!”, expresó emocionada Fergie durante la entrega del reconocimiento. “¡Black Eyed Peas, ‘Rock That Body’, American Music Awards 2026, vamos!”, detalla quien.com La cantante también aprovechó el momento para agradecer el apoyo del público y recordar la historia que compartió con la agrupación. “Quiero agradecer a todos los fanáticos por votar para que yo pueda estar aquí con mis amigos de toda la vida y hermanos, los Black Eyed Peas. En honor a esta canción especial, esta era, Rock That Body. Hay tantos recuerdos a lo largo del camino con esa canción”, dijo. Visiblemente conmovida, la artista destacó cómo las redes sociales ayudaron a darle una nueva vida al tema más de una década después de su lanzamiento.

Fergie.