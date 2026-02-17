Protagoniza Gloria Trevi la portada de Playboy

La icónica revista Playboy, líder mundial en publicaciones para adultos desde 1953, presenta a Gloria Trevi en su portada del mes de febrero-marzo. La edición estará a la venta en toda Europa próximamente.

En una entrevista exclusiva, Gloria comparte su entusiasmo por esta oportunidad. “Me sentí muy cómoda participando en esta revista, ya que ha dado un giro mucho más intelectual. Espero que a todos les guste tener esta oportunidad de llegar en otro idioma a otros países; de eso se trata la música también”.

El 28 de febrero, Gloria Trevi celebrará su cumpleaños y su carrera legendaria con un concierto titulado Gloria Trevi Live Celebration en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

Este evento promete ser una experiencia inolvidable para sus seguidores, quienes podrán disfrutar de su música en un espectáculo lleno de energía y pasión.