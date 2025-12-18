Protagoniza hija de Chalino Sánchez, emotivo momento

Las imágenes muestran no solo el impacto personal del homenaje, sino también la vigencia de la figura del cantante sinaloense entre su familia y el público. La información fue difundida a través de un video compartido en redes sociales y publicaciones del propio artista creador de la obra.

La hija de Chalino Sánchez, Cynthia Sánchez, protagonizó un momento que llamó la atención en redes sociales tras recibir un retrato personalizado de su padre. Al abrir el obsequio, su reacción quedó registrada en video y se volvió viral por la emotividad del momento.

En el video, Cynthia aparece sentada mientras abre el regalo con expectativa. Al retirar la envoltura, primero encuentra una imagen caricaturizada, lo que provoca una reacción espontánea y relajada. Entre risas, pregunta: “¿What the hell is?”. Minutos después, al descubrir el retrato principal con una imagen realista de Chalino Sánchez, la escena cambia, señala elimparcial.com

Cynthia se queda en silencio, se cubre el rostro y rompe en llanto. Visiblemente conmovida, apenas alcanza a decir: “Muchas gracias”. El momento refleja la conexión personal y familiar que mantiene con la memoria de su padre.

El retrato fue realizado por Wavey Steve, un artista chicano radicado en Seattle. Su trabajo se enfoca en piezas personalizadas de figuras mexicanas y referentes de la cultura popular.

A través de Instagram, Wavey explicó que no creció escuchando corridos mexicanos, pero que su primer acercamiento a la música de Chalino Sánchez tuvo un impacto inmediato.

En su mensaje escribió que, al escuchar “las primeras notas del acordeón y la voz únicamente tensa, pero poderosa de Chalino”, sintió escalofríos. El artista señaló que realizar el retrato fue un honor y agradeció a Cynthia la confianza, con la intención de que la obra permanezca como un recuerdo familiar.

Rosalino Sánchez Félix, conocido como Chalino Sánchez, nació el 30 de agosto de 1960 en Culiacán, Sinaloa. Es considerado uno de los principales exponentes del corrido mexicano por narrar historias reales vinculadas a su entorno.Tras migrar de manera ilegal a Estados Unidos en la década de los setenta, inició su carrera musical en California, donde consolidó su estilo y audiencia.

Su muerte ocurrió el 16 de mayo de 1992, cuando fue hallado sin vida en un canal de riego cerca de Culiacán, luego de haber recibido amenazas previas. El caso marcó un antes y un después en su leyenda pública.

Chalino Sánchez fue padre de Cynthia y de Adán Sánchez, quien también incursionó en la música y falleció joven años después. Para su familia, los homenajes y recuerdos públicos mantienen viva su memoria.