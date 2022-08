$!Protagoniza Jane Fonda campaña de ropa deportiva a sus 84 años de edad

Los más jóvenes quizá no lo recuerden pero, además de triunfar en la gran pantalla, la actriz Jane Fonda revolucionó el mundo del ejercicio en los años 80, con sus famosos videos en los que practicaba aerobic y animaba a los televidentes a hacer su workout en casa.

La nueva colección, disponible desde este 4 de agosto, celebra cualquier tipo de movimiento, algo con lo que la mítica actriz coincide totalmente. “H&M Move está centrada en poner a todo el mundo a moverse, algo que yo he hecho durante mucho tiempo en mi vida”, comentó la hija de Henry Fonda en un comunicado de la marca. “También me gustó su filosofía de ‘ropa para moverse’ en lugar de ‘ropa para hacer deporte’. No va de hacer deporte, ser el más atlético o estar delgado. Va de darle a tu cuerpo el movimiento que necesita para cuidar de ti”.

La estrella, quien a sus 84 años sigue en activo y la podemos ver en series como Grace and Frankie, atribuye a su rutina de movimiento el haberle mantenido en la brecha.