Protagoniza Karol G, la nueva campaña de Reebok Classics

Reebok presentó su nueva campaña de temporada en colaboración con su embajadora global de marca, Karol G.

Tras su campaña Born Classic. Worn for Life (Nacidos clásicos. Usados para toda la vida), la marca deportiva presenta ahora Born Classic. Worn Together. (Nacidos clásicos. Usados juntos), que celebra la conexión, la autoexpresión y la comunidad a través de los Reebok Classics.

“Lo que más me gusta de Born Classic. Worn Together, es que se basa en la alegría, la energía y la comunidad”, afirmó la estrella colombiana en un comunicado de prensa.

“Reunimos a personas de diferentes edades, orígenes y perspectivas para celebrar lo que hace único a cada uno de nosotros, al tiempo que mostramos cómo estamos todos conectados. Ese mensaje es increíblemente importante para mí, y me enorgullece formar parte de una campaña que refleja el compromiso de Reebok con la individualidad, la autoexpresión y la unión”, resaltó.