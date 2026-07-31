Protagoniza Karol G, la nueva campaña de Reebok Classics

Reebok presentó su nueva campaña de temporada en colaboración con su embajadora global de marca, Karol G.
Tras su campaña Born Classic. Worn for Life (Nacidos clásicos. Usados para toda la vida), la marca deportiva presenta ahora Born Classic. Worn Together. (Nacidos clásicos. Usados juntos), que celebra la conexión, la autoexpresión y la comunidad a través de los Reebok Classics.
“Lo que más me gusta de Born Classic. Worn Together, es que se basa en la alegría, la energía y la comunidad”, afirmó la estrella colombiana en un comunicado de prensa.
“Reunimos a personas de diferentes edades, orígenes y perspectivas para celebrar lo que hace único a cada uno de nosotros, al tiempo que mostramos cómo estamos todos conectados. Ese mensaje es increíblemente importante para mí, y me enorgullece formar parte de una campaña que refleja el compromiso de Reebok con la individualidad, la autoexpresión y la unión”, resaltó.
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La campaña publicitaria, filmada por Alfred Marroquín en Ciudad de México, se inspira en los tonos anaranjados que caracterizan la etapa Tropicoqueta actual de Karol y destaca a un grupo diverso de personas que celebran la moda y la conexión mientras bailan al ritmo de Tropicoqueta, señala billboard.com
Su alegre tema de mambo incluido en el quinto álbum de estudio del mismo nombre, el cual debutó en el número 1 de la lista Hot Latin Songs y en el número tres de la lista Billboard 200 (que abarca todos los géneros) el año pasado.
En enero, Billboard anunció en exclusiva el nombramiento de la “Bichota” como nueva embajadora global de Reebok, mediante una colaboración plurianual que marcó el regreso de los Reebok Classics.
La noticia de esta segunda entrega llega poco después de que Karol anunciara su próximo álbum de estudio, No me arrepiento de sentir tanto, e inicio su extensa gira Viajando Por El Mundo Tropitour, que se extenderá hasta 2027 por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.
Los modelos Reebok Classics incluyen las Club C 85 Vintage, Freestyle Hi, Workout Plus y otras versiones en cuero premium (Garment Leather) y diversos colores, ya están disponibles en tiendas seleccionadas y en línea.