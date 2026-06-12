Protagoniza Katy Perry el show inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos

La actividad del Mundial 2026 continuó este 12 de junio, después de disfrutar de las inauguraciones en México y Canadá, la fiesta mundialista llegó esta vez a los Estados Unidos, donde se realizó oficialmente el inicio de esta copa, como se esperaba, con una espectacular presentación, que inició encabezada por Katy Perry, Lisa de Blackpink y Future. La tercera ceremonia inaugural, tuvo como sede el SoFi Stadium, el cual recibió a cientos de miles de fanáticos quienes disfrutaron de espectáculo digno de este mundial, fusionando música, pirotecnia, tecnología, y mucho más, visto por millones de personas en todo el mundo.

Future.

Acompañando a Katy Perry, estuvieron también la brasileña Anitta, Rema y Tyla, brindando un show que arrancó los miles de aplausos por la fusión de ritmos, bailes, todo ello en un performance que atrapó la atención de los presentes, abriendo con la presencia de un grupo de drummers, y posteriormente con el rapero Future, interpretando la pieza Game Time.

Katy Perry performing “WONDER” at the opening ceremony of the #FIFAWorldCup in the United States. pic.twitter.com/iAd4mhAwGl — Katy Perry Today (@todaykatyp) June 13, 2026

Posteriormente, al plato llegó la brasileña Anitta, sumándose a Rema y Lisa para interpretar el tema Goals, en la ceremonia de inauguración de la nueva copa mundial. Rema (nombre real Divine Ikubor) es un popular cantante, rapero y compositor nigeriano, considerado uno de los mayores exponentes globales del Afrobeats y del Afrorave, un sonido propio que fusiona la música africana con toques árabes e indios.

Tyla.

Saltó a la fama internacional gracias a éxitos mundiales como su sencillo Calm Down (que tuvo una famosa remezcla junto a Selena Gomez). Además, su relevancia internacional lo ha llevado a escenarios masivos.

Tyla es una cantante, compositora y bailarina sudafricana. Saltó a la fama mundial en 2023 gracias a su éxito viral Water, el cual dominó las listas globales y le otorgó el premio Grammy a la Mejor Interpretación de Música Africana.

Lisa de BlackPink junto a Anitta y Rema.

Future es un productor, compositor y rapero originario de Estados Unidos, quien ascendió a la fama a partir del lanzamiento de su primer álbum de estudio en 2012, Pluto; este material tuvo cinco sencillos en las primeras posiciones del Billboard Hot 100 de su país.

Katy Perry ofrece un gran performance en la inauguración del mundial.