Protagoniza Ludwika Paleta, ‘Deseo’, el nuevo filme de Netflix

Dirigida por Teresa Simone, en su debut como directora de largometrajes, Deseo explora las consecuencias de una relación prohibida que termina desencadenando una serie de conflictos familiares y personales, señala elimparcial.com

La cinta llegó al catálogo de la plataforma el 17 de julio, luego de su paso por las salas de cine en México y España, y rápidamente comenzó a llamar la atención de los suscriptores por su propuesta narrativa y por reunir a figuras reconocidas de ambos países.

Netflix continúa ampliando su catálogo de producciones mexicanas con Deseo , una película protagonizada por Ludwika Paleta, Óscar Casas y José María Yazpik que mezcla drama, suspenso y erotismo en una historia donde una decisión pone en riesgo la vida de toda una familia.

La historia sigue a Lucero, una exitosa abogada de 47 años que aparentemente tiene la vida perfecta. Está casada desde hace dos décadas, disfruta de estabilidad económica y tiene dos hijos. Sin embargo, detrás de esa imagen existe una profunda insatisfacción personal.

Todo cambia cuando Matías, el joven entrenador de natación de sus hijos, entra en su vida. Lo que inicia como una atracción termina convirtiéndose en una relación secreta que pone en riesgo su matrimonio, su carrera y la estabilidad de su familia.

La situación se complica todavía más cuando Viviana, la hija de Lucero, también desarrolla sentimientos por Matías, formando un complejo triángulo emocional que eleva la tensión de la historia.

Conforme avanzan los acontecimientos, los secretos comienzan a salir a la luz y los protagonistas enfrentan las consecuencias de sus decisiones en un relato donde el deseo, los celos y la obsesión toman el control.

El filme reúne a actores mexicanos y españoles que dan vida a los personajes principales de la historia.

El reparto está conformado por Ludwika Paleta como Lucero, Óscar Casas como Matías, José María Yazpik como Fernando, esposo de Lucero, Pilar Pascual como Viviana, Leonardo Ortizgris, Ivana Salomón y Gabi Zamora.

La producción representa una colaboración entre México y España, apostando por un elenco internacional para contar una historia centrada en las emociones y los conflictos familiares.

Aunque ha sido promocionada como un thriller erótico, diversas reseñas coinciden en que la película prioriza el desarrollo emocional de los personajes antes que las escenas explícitas.

La directora Teresa Simone construye una historia donde la tensión surge principalmente de los secretos, las decisiones impulsivas y el impacto que estas tienen dentro de una familia que parecía estable.

El resultado es una producción que combina drama psicológico, romance y suspenso, manteniendo el foco en la evolución de sus protagonistas más que en el aspecto sensual de la trama.