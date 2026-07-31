Protagoniza Luis Miguel la campaña de aniversario por los 100 años de Coca Cola

Luego de semanas de especulaciones sobre su estado de salud, Luis Miguel reapareció y lo hizo de la manera menos esperada: como imagen de la campaña por los cien años de Coca Cola. Hace 35 años, en 1991, “El Sol” estelarizó uno de los comerciales más exitosos y recordados de la marca. Hoy, luego de semanas de especulaciones sobre su estado de salud, reaparece para confirmar que su legado sigue vigente. El cantante sorprendió a sus millones de seguidores con una nueva publicación en Instagram, su primera en varios meses, en la que aparece tomando una Coca Cola, como parte de una colaboración comercial con la marca con la que hizo mancuerna en 1991 y que cumple 100 años en México, señala quien.com

“Hace 100 años comenzó una historia que, con el paso del tiempo, se convirtió en parte de la vida cotidiana de millones de mexicanos. Una historia presente en las más de 1.2 millones de tienditas y puestos callejeros del país, reuniones familiares, comidas, celebraciones, sobremesas, tradiciones y reencuentros. Hoy, Coca-Cola conmemora ese legado con una campaña protagonizada por Luis Miguel, el artista más importante de México, para rendir homenaje a un siglo de momentos compartidos”, se informa en un comunicado de la refresquera. “Hoy, 35 anos después, esta alianza renace para conectar esa nostalgia con el presente, demostrando cómo tanto la música como la trayectoria de Luis Miguel como la presencia de Coca-Cola han acompañado la vida, celebraciones y memorias de familias enteras a lo largo de las décadas “Con Coca-Cola llevo 35 años de historia”, se añade.