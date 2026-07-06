Protagoniza Maná el Medio Tiempo del partido México-Inglaterra

Maná protagonizó el espectáculo de medio tiempo en el partido de octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra.

Fher entonó el clásico tema “El Rey”, del legendario José Alfredo Jiménez en el Estadio Ciudad de México, pero algunos usuarios en redes sociales criticaron la calidad de la actuación y la falta de energía mundialista.

Los encargados de presentar a la agrupación tapatía fueron el actor Jaime Camil y el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, quien destacó la grandeza de México.

“México eres muy grande, estamos aquí para que no se les olvide, para que todo el mundo sepa lo fregones que somos y que todo el mundo se dé cuenta lo que es México. Esto es México”, señaló el pugilista.

“Y qué mejor manera de mostrarles que con Música”, intervino Camil.

“Maná es una de las bandas que más me encantan, las que más quiero, gracias Fher por representar a México. Les presento a Maná”.

Y con El Rey, se despidió Maná, para luego continuar con el segundo tiempo del partido.