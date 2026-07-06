Protagoniza Maná el Medio Tiempo del partido México-Inglaterra

Maná protagonizó el espectáculo de medio tiempo en el partido de octavos de final del Mundial entre México e Inglaterra.
Fher entonó el clásico tema “El Rey”, del legendario José Alfredo Jiménez en el Estadio Ciudad de México, pero algunos usuarios en redes sociales criticaron la calidad de la actuación y la falta de energía mundialista.
Los encargados de presentar a la agrupación tapatía fueron el actor Jaime Camil y el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, quien destacó la grandeza de México.
“México eres muy grande, estamos aquí para que no se les olvide, para que todo el mundo sepa lo fregones que somos y que todo el mundo se dé cuenta lo que es México. Esto es México”, señaló el pugilista.
“Y qué mejor manera de mostrarles que con Música”, intervino Camil.
“Maná es una de las bandas que más me encantan, las que más quiero, gracias Fher por representar a México. Les presento a Maná”.
Y con El Rey, se despidió Maná, para luego continuar con el segundo tiempo del partido.
Críticas en redes
La presentación de Maná puso a cantar a los presentes, pero también dividió opiniones en redes sociales. Muchos usuarios criticaron la calidad de la actuación y la falta de energía mundialista del show de la banda mexicana.
La actuación de Maná en este partido llega después de que Fher Olvera respondió al vocalista de la banda británica Oasis, Liam Gallagher. El cantante británico lanzó una predicción asegurando que la selección inglesa derrotaría a la selección mexicana con un aplastante marcador de 5-0.
Fher Olvera respondió a la provocación de Gallagher, poniendo en duda que se materialice la predicción del músico británico.
“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ¡Ubícate, güey! ¿5-0? Cálmate. Nos vemos el domingo, a ver cómo nos va”, dijo Fher en un video en el que aparece cubierto con la bandera de México.
Horas antes de la actuación de Maná, Fher publicó una foto durante el ensayo en la que aparece luciendo una camisa de Oasis. Luego el cantante británico quiso poner fin a la situación con un mensaje en X.
“Cada vez que he ido a México, todo el mundo ha sido encantador; no entiendo todas esas tonterías sobre las malas actitudes. Todo irá bien”, escribió Gallagher.