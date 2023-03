“Yo llegué a este filme podría decirse de manera atropellada, porque yo no era en un principio la protagonista, yo me subí al “barco” una vez que ya había empezado, además cabe destacar que la película es una invitación a replantearnos socialmente y en lo individual a cómo asumir nuestro rol de ser mujer, y ser madre”.

Al cuestionarla sobre qué consejo le daría a todos esos jóvenes que están incursionando en la actuación, y que esperan el gran papel de sus vidas, y que puedan verla a ella como una plataforma a seguir, la sinaloense señaló que lo más importante es tener paciencia, y ser bastante necios para alcanzar lo que desean.

“El cine no es una industria fácil, no es un medio sencillo porque tiene muchos duendes de la tentación, pero creo que cada quien tiene su vocación, y defiende sus ideologías como puede, creo que vale la pena contribuir a un entretenimiento más inteligente, a una sociedad donde se fomente valores de creatividad, imaginación , yo sigo romantizada en esos valores, y por estos preceptos me he perdido de varias cosas, no me arrepiento, porque mi camino ha estado envuelto de esfuerzo y de necedad para lograr muchas cosas”.