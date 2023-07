No es un secreto que el cantante de corridos tumbados, reconocido internacionalmente por su éxito Ella baila sola en colaboración con Eslabón Armado, haya arrasado en las listas de popularidad de las plataformas de streaming, incluso superando al reguetonero Bad Bunny.

En su edición de historias de charts, la revista Billboard asistió al cumpleaños de Hassan Emilio Kabande Laija, donde describió cómo fue el evento que ocurrió en su ciudad natal, Guadalajara, el pasado 15 de junio.

En entrevista, Doble P dijo que su vida cambió drásticamente desde que se hizo popular con su canción. “Antes tenía públicos de 500 personas en sus conciertos, y ahora sobrepasan las 10 mil. Ahora es mi trabajo y vivo para mi trabajo”, dijo.

No obstante, Peso Pluma no se ve arriba de los escenarios por mucho tiempo, o al menos no por ahora. El cantante mexicano reveló que se ve trabajando con más artistas y productores, también se ve ganando un Grammy, mientras rompe más récords.