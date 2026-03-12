Protagoniza Ronaldinho primer capítulo de la trilogía de futbol brasileño, creada por Netflix

La plataforma de streaming Netflix anunció el lanzamiento de una ambiciosa trilogía dedicada a la cultura balompédica de Brasil. El primer capítulo de esta serie, titulado Ronaldinho: The One and Only, centra su narrativa en la trayectoria de Ronaldo de Assis Moreira.

La producción analiza desde sus inicios hasta el momento cumbre en el que obtuvo el Balón de Oro en 2005, ofreciendo un acceso inédito a la vida personal y el presente de una de las figuras más carismáticas del deporte mundial.

El filme cuenta con la participación de estrellas internacionales como Lionel Messi, Neymar Jr. y Carles Puyol, quienes aportan testimonios sobre el impacto del brasileño en el campo.

Este primer estreno está programado para el próximo 16 de abril, marcando el inicio de una secuencia de producciones que exploran la identidad futbolística del país sudamericano desde distintos ángulos, señala el portal cadenapolitica.com