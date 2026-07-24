Protagoniza Silvia Navarro, la nueva producción de Netflix ‘El otro padre’

El estreno del melodrama llegó con los 10 episodios de su primera temporada ya disponibles en la plataforma, señala infobae.com

Al buscar un donante compatible, las pruebas genéticas revelan que su esposo no es el padre biológico de la joven. El hallazgo desentierra una infidelidad guardada durante décadas y desata un conflicto que sacude a dos familias de la alta sociedad mexicana.

La historia arranca con una emergencia médica: Macarena —Maca—, una doctora y madre, descubre que su hija adolescente Julieta necesita un trasplante de riñón con urgencia.

Silvia Navarro protagoniza El otro padre , la nueva producción de Netflix, que explora la tensión familiar en medio de una compleja enfermedad y secretos familiares ocultos por décadas.

El otro padre no se limita al golpe del secreto. La trama desplaza el relato del melodrama médico hacia el thriller familiar al explorar qué significa ser padre más allá de la biología: el vínculo del que crió, el del que aportó el ADN y el sacrificio que cada uno está dispuesto a hacer cuando una vida depende de una verdad que nadie quería revelar.

Según el actor Erik Hayser, cuyo personaje Emilio resulta ser el padre biológico de Julieta, la revelación lleva la historia “hacia lugares inimaginables” para todos los involucrados.

La tensión también se refleja en los dos títulos oficiales de la producción: El otro padre señala al intruso; My Daughter’s Father, su nombre internacional, lo reivindica.

El Elenco

Manolo Cardona, actor colombiano, interpreta a Ricardo, el esposo de Maca y el hombre que crió a Julieta como su hija. Azul Guaita da vida a la adolescente enferma cuya crisis desencadena todo el conflicto.

Paola Núñez aparece como Yolanda Martínez, esposa de Emilio, cuya presencia amplía el universo emocional de la serie más allá del núcleo familiar central.

Núñez reveló que no firmó contrato hasta confirmar que Navarro asumiría el papel protagónico: ambas estudiaron juntas en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca (CEFAT), aunque nunca habían trabajado en el mismo proyecto.

Blanca Guerra completa el cuadro principal como Hilda Sotomayor, la matriarca de la familia. El elenco secundario incluye a Emilio Osorio, Sebastián Dante, Romina Poza y Pamela Moreno.

La serie fue creada por Roberto Stopello, también guionista de La Reina del Sur, y producida por Mar Abierto Productions. La dirección estuvo a cargo de Analeine Cal y Mayor y Carlos Villegas Rosales. Cada episodio tiene una duración aproximada de 50 minutos y la producción lleva clasificación TV-MA.

A diferencia del género clásico, señalan, los personajes de El otro padre no actúan desde la maldad sino desde el miedo, lo que desplaza la pregunta del relato: los espectadores no buscan saber quién tiene razón, sino entender por qué cada uno cometió el error que terminó afectando a varias generaciones.