$!Protagonizan Belinda y Cazzu uno de los encuentros más esperados

Belinda y Cazzu protagonizaron uno de los encuentros más esperados por la prensa y el público, al coincidir por primera vez y posar juntas durante la gala donde GQ México reconoció a las Mujeres del Año 2025. Ambas artistas, vinculadas mediáticamente por su relación pasada con Christian Nodal, acapararon la atención desde el momento en que coincidieron frente a cámaras. ‘La Reina’ y ‘La Jefa’ como las nombró la propia revista, recibieron un premio por sus logros durante el año y sorprendieron al posar lado a lado en una foto que rápidamente se volvió viral.

“Nuestra reina @belindapop y La Jefa @cazzu, juntas en una gala que celebra el poder y el talento que representan”, publicó GQ México al difundir la imagen que desató miles de reacciones. El evento de GQ México reunió a algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento, donde Belinda y Cazzu compartieron reflectores junto a personalidades como Alberto Guerra, Maluma, Diego Luna y Robinson Canó, detalla quien.com La presencia de ambas cantantes hacía inevitable un encuentro, y cuando finalmente sucedió, se dio en un ambiente relajado y cordial, lejos del morbo y con una naturalidad que sorprendió a muchos. La propia revista compartió una serie de fotografías del momento, y en redes sociales comenzaron a circular videos que rápidamente se volvieron tendencia, generando euforia entre fans de ambas artistas y también entre detractores de Christian Nodal y Ángela Aguilar.