Al respecto de lo que aborda la serie, Gael García comentó. “La Máquina se trata de cómo perder para ganar...Cuando llegamos a filmar, lo hicimos con nuestra familia fílmica. Con todas las personas que estábamos ahí hemos hecho un montón de películas”.

De qué trata La Máquina

La serie, que llega a Hulu y Disney+ el 9 de octubre, sigue la vida de Esteban “La Máquina” Osuna, un boxeador en declive interpretado por García Bernal, y su lucha por un último momento de gloria con la ayuda de su amigo Andy Luján (Diego Luna).

Eiza González interpreta a Irasema, la ex esposa de Esteban, añadiendo un toque personal y emocional a la trama.

La actriz dio algunos detalles respecto a la decisión de aceptar al personaje que tiene en La Maquina. “No sabes cuántos personajes de narcotráfico, asesinos o cárteles me llegan. No voy a tomar ninguno porque yo no quiero representar a mi país de ninguna manera negativa. Para mí, México lo es todo”, resaltó.

Finalmente, además de explorar la relación entre estos personajes, la nueva serie es una carta de amor a México que muestra la riqueza cultural y emocional de su historia y tradiciones.