Protagonizan Edén Muñoz, Alfredo Olivas y Julión Álvarez el show ‘Ánimas que sí amanezca’

La música regional mexicana se apoderó de la Explanada del Estadio Akron, en Guadalajara, con la primera edición del Festival Ánimas Que Sí Amanezca, contando para ello con un gran elenco artístico que hizo vibrar a los miles de asistentes. Figuras como de la talla como Moy Bobadilla, Los Ángeles Azules y Duelo desfilaron por el escenario principal, previo a la presentación estelar de los exponentes del regional mexicano, Alfredo Olivas, Julión Álvarez y Edén Muñoz. Uno de los momentos más esperados llegó minutos antes de la medianoche, cuando Alfredo Olivas apareció ante la euforia de sus seguidores. La sorpresa fue mayor cuando Julión Álvarez y después Edén Muñoz se sumaron al escenario para compartir la fiesta musical. Aunque el festival tenía previsto terminar a la una de la madrugada, el entusiasmo del público prolongó la celebración hasta altas horas de este lunes.

Alfredo Olivas.

El Día De Muertos, festividad que celebran los mexicanos el 2 de noviembre, es una de las más importantes celebraciones culturales, en la que se recuerda la vida de los seres queridos que ya se fueron. Con calaveras, alegría y música, el país entero se viste de naranja y morado, erigiendo altares en los que además de la foto del difunto se agregan su comida y bebidas favoritas para que regrese, al menos por una noche, a disfrutar lo que le gustaba en vida, señala notistema.com

Más de 14 mil personas se dieron cita para disfrutar de esta primera edición, que además de música ofreció diferentes experiencias para los asistentes. Entre puestos de comida, bebidas y espacios para fotografías decorados con motivos de Día de Muertos, el festival creó un ambiente en el que cada rincón invitaba a celebrar la tradición. Uno de los espacios que llamó la atención fueron los altares de muertos, donde destacaron los nombres de grandes figuras de la música como Rocío Dúrcal, Juan Gabriel, Vicente Fernández y Jenni Rivera, recordando el legado que dejaron en la industria y en el corazón de sus seguidores.

Los Ángeles Azules.

Alfredo Olivas se mostró agradecido y feliz por la respuesta del público ante esta primera edición. Con el recinto iluminado por cientos de velas, el cantante compartió la emoción de celebrar una fecha tan importante junto a sus seguidores, quienes llegaron desde distintos estados para formar parte de este encuentro. Entre música, recuerdos y una atmósfera especial, el intérprete celebró junto a sus fanáticos una noche en la que la tradición y los grandes éxitos se encontraron para darle un nuevo significado a la celebración del Día de Muertos. Los Ángeles Azules saben cómo poner a bailar a cualquier público. Al ritmo de la cumbia, la agrupación hizo cimbrar la Explanada del Estadio. El grupo originario de la Ciudad de México conquistó a los miles de asistentes con un repertorio coreado de principio a fin durante poco más de una hora de espectáculo. A lo largo de la noche sonaron temas como Otra noche, Nunca es suficiente, 20 rosas, que dedicaron a quienes cumplían años, “Cumbia del infinito” y una de las más esperadas, “Cómo te voy a olvidar”, que puso a bailar a los presentes.

Julión Álvarez.