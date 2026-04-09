Protagonizan encuentro Emiliano y Majo Aguilar

Este reencuentro, que ocurrió en un contexto familiar complicado, despertó de inmediato una pregunta entre los seguidores: ¿Será que Emiliano y Majo están planeando hacer música juntos?

Pero lo que realmente llamó la atención fue el mensaje que acompañaba la publicación. El rapero escribió: “Tanto tiempo sin vernos, te quiero un chingo, prima. Aquí ando a la orden”. Una frase breve, pero cargada de significado para quienes siguen de cerca a una de las familias más importantes de la música mexicana.

En las últimas horas, una imagen comenzó a viralizarse en redes sociales. En ella aparecen Emiliano Aguilar y su prima Majo Aguilar, ambos sonrientes y en una actitud muy cercana. La fotografía, publicada por Emiliano en Instagram, no tardó en generar decenas de comentarios y miles de reacciones.

Emiliano Aguilar es hijo de Pepe Aguilar y hermano de Ángela Aguilar. Majo Aguilar es hija de Antonio Aguilar Jr., primo hermano de Pepe. Aunque comparten apellido y sangre, sus caminos profesionales y personales no siempre han estado cerca, señala elimparcial.com

En su mensaje, Emiliano dejó claro que pasó mucho tiempo sin ver a su prima. Ese detalle no es menor. Dentro de las dinámicas familiares de los Aguilar —una de las sagas más seguidas y también más comentadas del espectáculo— no todos los miembros han mantenido la misma cercanía pública.

Majo, por ejemplo, ha preferido mantenerse al margen de ciertas controversias familiares que han ocupado titulares en los últimos años. En varias entrevistas, ella ha dicho que sus asuntos personales los maneja en privado y que lo único que desea para todos sus parientes es “puro amor”.

Por eso, verla junto a Emiliano, en una publicación tan espontánea y afectuosa, fue interpretado por muchos como una señal de unidad generacional.

Según declaraciones anteriores, ambos ya han hablado sobre la posibilidad de hacer un dueto. La propia Majo confirmó en 2025 que un proyecto conjunto con su primo es algo que ya han “pensado y platicado”. No dieron fechas ni detalles, pero la idea existe.

Además, Emiliano ha dicho en otras ocasiones que Majo fue una de sus principales inspiraciones para lanzarse como artista independiente.

Él se ha enfocado en el rap y el género urbano, mientras que ella ha construido una carrera sólida en la música regional mexicana, con un estilo propio que honra a sus abuelos, don Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

No es un secreto que la familia Aguilar ha estado en el centro de la opinión pública por presuntas rivalidades, especialmente entre Majo y su prima Ángela Aguilar. Sin embargo, Majo ha sido clara: ella no participa en conflictos públicos. Ha repetido en varias entrevistas que sus relaciones familiares se viven puertas adentro y que evita alimentar polémicas.