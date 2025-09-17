Protagonizan Jack Black y Paul Rudd el reboot de ‘Anaconda’

El clásico que protagonizó Jennifer López de 1997 revive con los actores Jack Black y Paul Rudd en el reinicio de la película Anaconda.

Literalmente, dos amigos Doug y Griff, emprenden el viaje al Amazonas para hacer el reinicio del filme que dirigió en su momento Luis Llosa.

Mientras se enfrentan a la crisis de la mediana edad, el par de protagonistas asume el reto de realizar su película con un presupuesto súper limitado, por lo que a su manera, llevan a cabo su filme independiente con todo y una serpiente real.