Protagonizan Jack Black y Paul Rudd el reboot de ‘Anaconda’

El clásico que protagonizó Jennifer López de 1997 revive con los actores Jack Black y Paul Rudd en el reinicio de la película Anaconda.
Literalmente, dos amigos Doug y Griff, emprenden el viaje al Amazonas para hacer el reinicio del filme que dirigió en su momento Luis Llosa.
Mientras se enfrentan a la crisis de la mediana edad, el par de protagonistas asume el reto de realizar su película con un presupuesto súper limitado, por lo que a su manera, llevan a cabo su filme independiente con todo y una serpiente real.
Durante las filmaciones, y para su mala fortuna, la estrella de su largometraje muere en un fatal accidente, por lo que encuentran a una sustituta aún más grande, feroz y cuyo objetivo es devorarlos, lo que en vez de terror, desencadenará una absurda y loca comedia por sobrevivir, señala elimparcial.com
El reparto de este reinicio lo conforman los actores Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior y Selton Mello, bajo la producción y distribución de Sony Pictures y cuyo estreno en salas de cine llegará para este 25 de diciembre.
El título de 1997 el cual se convirtió en un clásico de culto del cine de los 90 tuvo la participación de estrellas como Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Jonathan Hyde y Owen Wilson, en taquilla el filme alcanzó los 136 millones de dólares a nivel mundial.