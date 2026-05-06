Protagonizan palomazo Carín León y Omar Chaparro con el tema ‘No es por acá’

El encuentro ocurrió la tarde del 5 de mayo en el Hotel W de la Ciudad de México, donde Carín León presentó oficialmente su nuevo material discográfico. En medio de la charla con la prensa, Omar Chaparro tomó la iniciativa y pidió a los músicos presentes que interpretaran el tema No es por acá.

Lo que parecía una conferencia de prensa convencional terminó convirtiéndose en un instante musical inesperado cuando ambos artistas compartieron un breve pero llamativo “palomazo” frente a los medios, generando reacciones inmediatas entre los asistentes.

El cantante sonorense Carín León y el actor y comediante Omar Chaparro protagonizaron uno de los momentos más comentados del día durante la presentación del nuevo disco del intérprete, titulada Muda , en la Ciudad de México.

Sin mayor preparación, ambos artistas comenzaron a cantar, sorprendiendo a los asistentes que no esperaban una colaboración en vivo, señala elimparcial.com

Aunque el momento fue breve, logró captar la atención de los medios y se convirtió rápidamente en uno de los puntos más destacados del evento.

“Ya canté con Omar, que era lo que me faltaba”, tras el dueto improvisado, Carín León reaccionó con humor cuando fue cuestionado sobre metas pendientes en su carrera.

La declaración provocó risas entre los presentes, mientras que Omar Chaparro respondió con agradecimiento al comentario del cantante.

El ambiente relajado del evento permitió que ambos artistas mostraran una química natural, lo que llevó a varios asistentes a destacar el momento como uno de los más memorables de la presentación.

Durante la conferencia, Carín León también aprovechó para expresar su admiración por la trayectoria de Chaparro, especialmente por su trabajo en televisión.

El cantante mencionó que es fan del actor desde su participación en el programa Black and White, uno de los proyectos que marcaron la carrera del comediante en los años 2000.

Este reconocimiento reforzó la conexión entre ambos, que quedó evidenciada en el escenario improvisado. Muda, el nuevo álbum de Carín León.

El evento tuvo como eje principal la presentación de Muda, el más reciente material discográfico de Carín León, que estará disponible a partir del 7 de mayo en plataformas digitales.

Durante su intervención, el cantante explicó que este álbum representa una etapa de exploración musical, en la que decidió experimentar con sonidos distintos al regional mexicano.

Entre las colaboraciones incluidas en el disco, Carín León mencionó su trabajo con Juanes, lo que refleja la diversidad sonora del proyecto.

El artista señaló que esta etapa le permitió salir de su zona de confort y explorar nuevas posibilidades dentro de su música. Sin embargo, también adelantó que ya trabaja en un próximo material en el que buscará regresar a un estilo más cercano al regional mexicano.

A pesar de la experimentación presente en Muda, Carín León aseguró que su siguiente producción tendrá un enfoque distinto. El cantante adelantó que pretende retomar un sonido más directo y tradicional, alineado con sus raíces dentro del regional mexicano.

Esta dualidad entre exploración y retorno a lo esencial forma parte de la evolución artística que ha marcado su carrera en los últimos años.

El dueto improvisado entre Carín León y Omar Chaparro generó comentarios positivos entre los asistentes y en redes sociales, donde el momento comenzó a circular poco después del evento.

Usuarios destacaron la espontaneidad de la colaboración y la buena relación entre ambos artistas, quienes lograron transformar una rueda de prensa en una experiencia más dinámica.