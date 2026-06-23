Protagonizan Quentin Tarantino y Kylie Minogue el filme ‘Tangled up in blue’

Si alguien hubiera apostado por una película protagonizada por Quentin Tarantino y Kylie Minogue, probablemente habría perdido. Pero Hollywood sigue siendo capaz de sorprender y esa improbable combinación acaba de hacerse realidad. El director de Pulp Fiction y la estrella australiana compartirán créditos en Tangled Up in Blue, la nueva película del cineasta británico Jamie Adams. La noticia causó revuelo no solo por la presencia de Kylie Minogue, quien en los últimos años ha retomado esporádicamente su carrera como actriz, sino porque Quentin Tarantino volverá a ser actor en uno de sus papeles más importantes en mucho tiempo.

Aunque es conocido por sus breves apariciones en películas como Reservoir Dogs, Pulp Fiction o Django Unchained, Quentin Tarantino exploró una nueva faceta en esta producción dirigida por Jamie Adams, con quien ya trabajó recientemente en Only What We Carry, informa quien.com En Tangled Up in Blue, el director interpretará a Jake Stroud, un veterano representante musical que atraviesa una compleja etapa personal. El elenco también incluye a Allison Williams, Jason Isaacs, Sofia Boutella y RZA, quien aparecerá interpretándose a sí mismo. La cinta se filma actualmente en Gales y varias escenas fueron grabadas en la localidad costera de Porthcawl. Hasta el momento no se tiene una fecha de estreno, pues la producción aún está en grabaciones.

La película actualmente se filma en Gales.