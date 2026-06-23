Protagonizan Quentin Tarantino y Kylie Minogue el filme ‘Tangled up in blue’

Si alguien hubiera apostado por una película protagonizada por Quentin Tarantino y Kylie Minogue, probablemente habría perdido. Pero Hollywood sigue siendo capaz de sorprender y esa improbable combinación acaba de hacerse realidad.
El director de Pulp Fiction y la estrella australiana compartirán créditos en Tangled Up in Blue, la nueva película del cineasta británico Jamie Adams.
La noticia causó revuelo no solo por la presencia de Kylie Minogue, quien en los últimos años ha retomado esporádicamente su carrera como actriz, sino porque Quentin Tarantino volverá a ser actor en uno de sus papeles más importantes en mucho tiempo.
Aunque es conocido por sus breves apariciones en películas como Reservoir Dogs, Pulp Fiction o Django Unchained, Quentin Tarantino exploró una nueva faceta en esta producción dirigida por Jamie Adams, con quien ya trabajó recientemente en Only What We Carry, informa quien.com
En Tangled Up in Blue, el director interpretará a Jake Stroud, un veterano representante musical que atraviesa una compleja etapa personal. El elenco también incluye a Allison Williams, Jason Isaacs, Sofia Boutella y RZA, quien aparecerá interpretándose a sí mismo.
La cinta se filma actualmente en Gales y varias escenas fueron grabadas en la localidad costera de Porthcawl. Hasta el momento no se tiene una fecha de estreno, pues la producción aún está en grabaciones.
Para Kylie Minogue, Tangled Up in Blue representa un nuevo capítulo en una carrera artística que ha sabido alternar entre la música y la actuación desde sus días en la serie australiana Neighbours. La cantante viene de una etapa especialmente exitosa gracias al fenómeno de Padam Padam y a su reciente residencia en Las Vegas.
Mientras tanto, Quentin Tarantino continúa retrasando la llegada de su anunciada décima y última película como director. Lejos de retirarse, parece estar disfrutando de proyectos más libres y experimentales, ahora desde el otro lado de la cámara.
Si algo ha dejado claro este nuevo proyecto es que, incluso después de décadas en Hollywood, Quentin Tarantino sigue encontrando maneras de sorprender.