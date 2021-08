$!Protagonizará Antony Mackie Capitán América 4

Otro detalle que aún no ha sido confirmado es la aparición de Sebastian Stan como Bucky Barnes a.k.a. El Soldado del invierno tampoco ha sido confirmada, por lo que no es del todo un hecho a este duo de héroes.

Sobre Antony Mackie

Es un actor estadounidense conocido por su papel como el sargento JT Sanborn en la película The Hurt Locker (2008), ganadora en los Premios Oscar a la Mejor Película.

También es conocido por interpretar a Sam Wilson / Falcon en las películas del Universo cinematográfico de Marvel Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man (2015), Capitán América: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) y recientemente al nuevo Capitán América en The Falcon and the Winter Soldier (2021).

Otros filmes en los que ha participado son: 8 mile (2002), Million Dollar baby (2004), Te man (2005), We are Marshall (2006), Eagle Eye (2008), The adjustment Bureau (2010), Gangster Squad (2012), así como en series de televisión como La ley y el orden Intento Criminal (2003), Solos (2021), Black Mirror (2019), entre otros proyectos.