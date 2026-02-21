Protagonizará Bad Bunny el filme ‘Porto Rico’, dirigida por Residente

Más que un proyecto cinematográfico, Porto Rico busca convertirse en un acto de memoria y reivindicación.

En declaraciones recogidas por la prensa internacional, aseguró que la historia de la isla “siempre ha estado rodeada de controversia” y que esta película es una reafirmación de identidad, contada “con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece”.

El proyecto no solo representa su primer papel estelar en cine, sino también una declaración cultural de gran alcance. La película nace de una obsesión personal de Residente. El exlíder de Calle 13 ha contado que soñaba con hacer una cinta sobre Puerto Rico desde que era niño.

Bad Bunny está listo para dar el salto más importante de su carrera cinematográfica. El artista puertorriqueño será el protagonista de Porto Rico , un drama histórico que marcará el debut como director de Residente y que reunirá a un elenco internacional de primer nivel.

El guion fue coescrito junto al oscarizado Alexander Dinelaris —ganador del Premio de la Academia por Birdman— y cuenta con el respaldo como productor ejecutivo del mexicano Alejandro González Iñárritu, una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo. La combinación de una mirada autoral caribeña con experiencia cinematográfica global coloca al proyecto en una liga mayor desde su concepción, señala quen.com

Pero la elección que más conversación ha generado es la de Bad Bunny como protagonista. Residente fue claro al explicar por qué lo eligió: necesitaba a alguien que “le duela Puerto Rico tanto como a mí”. Para él, no se trataba solo de casting, sino de identidad.

Bad Bunny, quien ha convertido la cultura boricua en bandera global, representa una sensibilidad contemporánea profundamente conectada con la isla.

El elenco confirma la ambición internacional del filme. Acompañando a Bad Bunny estarán figuras como Javier Bardem, ganador del Oscar; Edward Norton, actor y productor nominado en múltiples ocasiones; y Viggo Mortensen, reconocido por su versatilidad entre cine épico y drama de autor.

La mezcla de talento latino y anglosajón sugiere que Porto Rico aspira a dialogar tanto con Hollywood como con el cine de identidad.

La importancia del proyecto radica en su enfoque: contar una historia puertorriqueña desde una perspectiva propia, sin filtros externos. Residente ha insistido en que la película pretende ofrecer una narrativa distinta a la versión oficial que durante décadas ha dominado el discurso sobre la isla. En ese sentido, el filme se posiciona como un evento cultural que trasciende el entretenimiento.

Para Bad Bunny, esta producción marca un punto de inflexión. Aunque ya había participado en el thriller Bullet Train, compartiendo pantalla con Brad Pitt, y tuvo apariciones en proyectos como Cassandro y la serie Narcos: México, nunca había encabezado una película de esta magnitud. Porto Rico será su primera responsabilidad absoluta como actor principal en un largometraje.

El resultado podría redefinir su trayectoria artística. De estrella musical global a protagonista de un drama histórico con aspiraciones épicas, Bad Bunny entra en una nueva etapa creativa de la mano de Residente.

Si el proyecto cumple con lo que promete —ambición, identidad y potencia narrativa— podría convertirse en uno de los hitos cinematográficos más relevantes del cine latino contemporáneo.