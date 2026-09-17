Protagonizará Burna Boy el ‘Show de Medio Tiempo’ de la NFL en París 2026

Con su habilidad para combinar reggae y dancehall con melodías de afrofusión, Burna Boy (nombre real: Damini Ebunoluwa Ogulu) no es ajeno a los escenarios de primer nivel.

Burna Boy será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL en París 2026. El astro nigeriano de afrobeats encabezará el show de medio tiempo de la NFL en el Stade de France el domingo 25 de octubre, cuando los New Orleans Saints enfrenten a los Pittsburgh Steelers.

Hasta la fecha, ha logrado posicionar nueve canciones en el Billboard Hot 100, incluyendo Dai Dai, su colaboración para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Shakira, que lideró las listas globales de Billboard y recientemente superó mil millones de vistas en YouTube, señala billboard.com

En 2021, ganó el Grammy al mejor álbum de música global con Twice As Tall. Francia, y su estadio nacional, ocupan un lugar especial en el corazón de Burna Boy. Es su tercer mercado más popular en cuanto a reproducciones, detrás de Estados Unidos y Reino Unido.

El 18 de abril de 2025, hizo historia como el primer artista africano en encabezar un concierto en solitario en el Stade de France, actuando ante una audiencia sold-out de más de 80 mil personas.

“París me dio una de las noches más grandes de mi carrera, y regresar al Stade de France para un momento como este significa todo para mí”, dijo Burna Boy en un comunicado.

“La NFL está trayendo algo a Francia que nunca ha sucedido aquí antes, y poder estar en medio de esto representando la música africana significa que le daré a la gente un espectáculo que no olvidarán”.

El partido de la NFL en París 2026 se transmitirá en ese mercado por France Télévisions y beIN Sports, mientras que L’Équipe emitirá el evento más tarde esa misma noche.

La NFL está en plena expansión global. La liga jugará un récord de nueve partidos internacionales esta temporada, siendo París una de las tres ciudades que albergarán su primer partido de temporada regular (las otras son Melbourne, Australia, y Río de Janeiro, Brasil).

“El primer partido de la NFL en Francia merece un espectáculo de medio tiempo que esté a la altura de la ocasión, y no hay artista mejor para esto que Burna Boy”, dice Tim Tubito, director senior de presentación de juegos globales, música y entretenimiento de la NFL.

“París es una de las grandes capitales culturales del mundo, y la música africana está en el corazón de lo que la ciudad escucha. Burna Boy ya ha hecho historia en este estadio, y traerlo de vuelta para actuar frente a una audiencia global nos brinda la oportunidad de crear algo verdaderamente memorable”.

El inicio del partido de la NFL en París será el domingo 25 de octubre.