Protagonizará Jared Leto el filme ‘Tron: Ares’

La presencia del actor en la tercera entrega de la saga ha causado varias reacciones entre los seguidores de la franquicia, entre ellas frases como las siguientes.

“Siempre quiero más Tron en mi vida, pero no entiendo nada. Parece que quieren hacer dinero con la franquicia menos popular de Disney poniendo a un director genérico (Maléfica 2, Piratas del Caribe 5) y a Jared Leto en lo que solo puede ser un reboot si no traen de vuelta personajes”, “Se viene una nueva película de Tron junto a Jared Leto!!!! Que emoción!!!!!”, “Jared Leto destruyendo una nueva franquicia”, “Quiero una película de Tron con toda mi alma, pero con Jared Leto no. Es que, ¿qué no vieron sus últimas películas?”, comentaron en Twitter.