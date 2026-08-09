Protagonizará Jim Carrey el live-action de ‘Los Supersónicos’

Jim Carrey ha sido elegido para protagonizar una película de acción real basada en Los Supersónicos, la clásica serie animada de Hanna-Barbera, según confirmó Warner Bros. Discovery en su carta trimestral a accionistas correspondiente al segundo trimestre de 2026.
El proyecto lleva más de dos décadas intentando llegar a la pantalla grande, sin embargo, en esta ocasión figura en el calendario del estudio para un estreno más allá de 2027.
Este filme aparece junto a otras producciones pendientes de fecha, como la precuela de Ocean’s Eleven con Bradley Cooper y Margot Robbie, la nueva entrega de la saga The Matrix y Aegon’s Conquest, una película derivada de la serie Game of Thrones.
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Parece que Los Supersónicos en live action por fin será una realidad luego de varios intentos fallidos: El director Adam Shankman estuvo vinculado a uno en 2003; Robert Rodríguez exploró una versión en animación por computadora en 2007; el director Conrad Vernon la consideró en su momento; y ABC llegó a encargar un piloto de acción real producido por Robert Zemeckis que tampoco prosperó, señala binoticias.com
La serie Los Supersónicos fue creada por William Hanna y Joseph Barbera para Hanna-Barbera Productions en 1962. La historia presenta a un ambiente futurista a la familia Sónico, compuesta por Super, Ultra, Lucero, Cometín, el perro Astro y la robot Robotina, que apoya en las tareas domésticas.
Los Supersónicos se encuentran en el año 2062, en el que viven en edificios suspendidos en el aire mediante enormes soportes y se transportan en aeroautos.
Considerada como una de las mayores representaciones de la era dorada del futurismo estadounidense, adquiriendo influencias de la era espacial. La serie es conocida por visionar la tecnología contemporánea, ganado un gran seguimiento de culto entre los científicos.
Fue el primer programa de la cadena estadounidense ABC que se emitía en color. Entre los años 1985-1987, se produjeron nuevos episodios con otros actores de voz. Sin embargo, aunque se pretendía homologar la serie, los diseños de personajes y animación son algo diferentes a los capítulos de los sesenta.
Súper Sónico trabaja tres horas al día, tres días a la semana en Engranes Júpiter. Su jefe, el señor Júpiter, hace su vida imposible en cada oportunidad que se le presenta. La familia Sónico representa a la clásica familia de clase media alta de los Estados Unidos, viajan en autonave y van de vacaciones a Las Venus.