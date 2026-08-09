Protagonizará Jim Carrey el live-action de ‘Los Supersónicos’

Jim Carrey ha sido elegido para protagonizar una película de acción real basada en Los Supersónicos, la clásica serie animada de Hanna-Barbera, según confirmó Warner Bros. Discovery en su carta trimestral a accionistas correspondiente al segundo trimestre de 2026. El proyecto lleva más de dos décadas intentando llegar a la pantalla grande, sin embargo, en esta ocasión figura en el calendario del estudio para un estreno más allá de 2027. Este filme aparece junto a otras producciones pendientes de fecha, como la precuela de Ocean’s Eleven con Bradley Cooper y Margot Robbie, la nueva entrega de la saga The Matrix y Aegon’s Conquest, una película derivada de la serie Game of Thrones.

Parece que Los Supersónicos en live action por fin será una realidad luego de varios intentos fallidos: El director Adam Shankman estuvo vinculado a uno en 2003; Robert Rodríguez exploró una versión en animación por computadora en 2007; el director Conrad Vernon la consideró en su momento; y ABC llegó a encargar un piloto de acción real producido por Robert Zemeckis que tampoco prosperó, señala binoticias.com La serie Los Supersónicos fue creada por William Hanna y Joseph Barbera para Hanna-Barbera Productions en 1962. La historia presenta a un ambiente futurista a la familia Sónico, compuesta por Super, Ultra, Lucero, Cometín, el perro Astro y la robot Robotina, que apoya en las tareas domésticas.