Protagonizará Johnny Depp la nueva versión del filme ‘Un Cuento de Navidad’

Su estilo sugiere que esta versión no será la clásica historia navideña, sino un cuento oscuro de fantasmas con un enfoque psicológico y sobrenatural, detalla milenio.com

Lo que distingue a esta adaptación es el enfoque en el terror y el equipo creativo que la respalda. El director será Ti West, reconocido por su trabajo en cine de horror de culto con películas como X, Pearl y MaXXXine.

El actor está listo para asumir el papel del icónico avaro Ebenezer Scrooge en la película Ebenezer: A Christmas Carol , una nueva adaptación de la novela de Charles Dickens.

Johnny Depp ha confirmado su regreso a un proyecto de alto perfil con un gran estudio de Hollywood, marcando un momento crucial en su carrera.

La sinopsis oficial describe el tono de la película: “Una emocionante historia de fantasmas ambientada en el Londres de Dickens, que sigue el viaje sobrenatural de un hombre para enfrentarse a su pasado, presente y futuro y luchar por una segunda oportunidad”.

El guion estará a cargo de Nathaniel Halpern, conocido por su trabajo en la serie de ciencia ficción Tales from the Loop, aportando un enfoque contemporáneo y profundo a la clásica historia.

Depp estará acompañado por Andrea Riseborough, nominada al Óscar por To Leslie, en un rol aún no confirmado. Las especulaciones apuntan a que podría interpretar a Belle, la ex prometida de Scrooge, o incluso uno de los tres fantasmas que lo visitan en Nochebuena, reforzando el tono oscuro y sobrenatural del proyecto.

La película está producida por Emma Watts y se espera que se estrene el 13 de noviembre de 2026, posicionándose como una de las cintas más anticipadas para la temporada navideña, pero con un giro completamente distinto al habitual.

Este proyecto marca un regreso significativo para Johnny Depp tras años de controversia y lo coloca nuevamente en el centro de la atención mediática.

La combinación de su talento, el enfoque terrorífico de Ti West y la historia clásica de Dickens promete una experiencia cinematográfica única, que mezcla el horror psicológico con la narrativa navideña.

Los fans y críticos ya especulan sobre cómo Depp abordará a Scrooge, y la expectativa es alta por ver cómo se reimagina un clásico navideño con un toque oscuro y contemporáneo.