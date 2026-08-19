Protagonizará Margot Robbie la sexta entrega de Piratas del Caribe, Johnny Depp podría regresar

La noticia supone un giro para una franquicia que durante más de dos décadas estuvo ligada a Johnny Depp y a su interpretación del excéntrico capitán. Las cinco películas anteriores, estrenadas entre 2003 y 2017, recaudaron en conjunto más de 4 mil 500 millones de dólares en todo el mundo.

La saga de Piratas del Caribe prepara un cambio importante para su sexta película. Después de años de rumores y proyectos que no llegaron a concretarse, la franquicia vuelve a tomar forma con Margot Robbie como protagonista, mientras que Johnny Depp se encuentra en conversaciones para regresar como el icónico Jack Sparrow , aunque esta vez en un papel secundario.

Aunque todavía hay pocos detalles sobre la historia, de acuerdo con los nuevos reportes de Deadline, todo apunta a que la sexta película estará centrada en un nuevo personaje interpretado por Margot Robbie.

Su participación no es completamente nueva: la actriz ya había sido vinculada a un proyecto derivado de la franquicia, aunque aquel desarrollo quedó en pausa.

Ahora, todo apunta a que Disney estaría apostando por una nueva protagonista para darle una dirección diferente a la saga, sin necesariamente borrar por completo su pasado.

Hasta ahora, la identidad y los detalles del personaje de Robbie todavía no han sido revelados públicamente, por lo que también se desconoce cómo se conectará con el universo que comenzó en 2003 con La maldición del Perla Negra.

La gran pregunta para los fans es, por supuesto, qué ocurrirá con Jack Sparrow. Jerry Bruckheimer, productor de la franquicia, confirmó a Deadline que actualmente existen conversaciones con Johnny Depp para que vuelva a interpretar al personaje. También explicó que ya se está trabajando en un nuevo guion.

Sin embargo, hay que hacer una precisión importante: el regreso de Depp todavía no está confirmado oficialmente.

De concretarse, Johnny Depp regresaría a la saga que lo hizo mundialmente famoso luego de una batalla legal con su ex esposa Amber Heard tras un largo juicio por difamación en Estados Unidos.