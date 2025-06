$!Protagonizará Nicole Kidman la adaptación de ‘Girls and Their Horses’

Es así como llega Girls and Their Horses , la nueva serie de Amazon MGM Studios protagonizada y producida por Nicole Kidman, basada en la novela de Eliza Jane Brazier, según reportó Variety.

Brazier, autora también de otras novelas de suspenso como If I Disappear, construye un universo tan brillante como perturbador, en el que las jóvenes protagonistas intentan abrirse camino mientras descubren verdades incómodas sobre sus familias y el mundo que las rodea.

A sus 57 años, Nicole Kidman continúa demostrando su versatilidad en Hollywood. En Girls and Their Horses, no solo lidera el elenco, sino que también se desempeña como productora ejecutiva, rol que ha consolidado en exitosos proyectos anteriores como Big Little Lies y The Undoing.

Este nuevo título se suma a una lista creciente de producciones recientes en las que ha participado, como el thriller Babygirl, la serie de acción Lioness, el drama Holland, Michigan y la comedia romántica A Family Affair.