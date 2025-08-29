Protagonizará Pedro Pascal el filme que dejó Joaquin Phoenix

Hace unos meses, la noticia de que Joaquin Phoenix abandonaba la filmación de un proyecto a tan sólo cinco días de iniciar las grabaciones conmocionó a la industria y a los fanáticos. Ahora, la llegada de Pedro Pascal como protagonista de esta película sorprendió a la audiencia. El intérprete de origen chileno protagonizará el drama ‘De Noche’, cinta que había sido cancelada el año pasado tras la salida de Phoenix, informó este miércoles Deadline. Pascal compartirá créditos con Danny Ramírez, quien desde un inicio estaba vinculado al proyecto, que relata la historia de dos hombres enamorados que deciden abandonar Los Ángeles para comenzar una nueva vida en México.

La película tiene previsto filmarse a finales de este año en México, donde se desarrolla gran parte de la trama, bajo la dirección de Todd Haynes, señala vanguardia.com De esta manera, Pascal rescata un proyecto que originalmente iba a tener a Joaquin Phoenix como protagonista. Sin embargo, la estrella de Joker decidió abandonar la cinta cinco días antes del rodaje, dejando en suspenso el arranque de la producción.