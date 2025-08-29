Protagonizará Pedro Pascal el filme que dejó Joaquin Phoenix

Hace unos meses, la noticia de que Joaquin Phoenix abandonaba la filmación de un proyecto a tan sólo cinco días de iniciar las grabaciones conmocionó a la industria y a los fanáticos.
Ahora, la llegada de Pedro Pascal como protagonista de esta película sorprendió a la audiencia.
El intérprete de origen chileno protagonizará el drama ‘De Noche’, cinta que había sido cancelada el año pasado tras la salida de Phoenix, informó este miércoles Deadline.
Pascal compartirá créditos con Danny Ramírez, quien desde un inicio estaba vinculado al proyecto, que relata la historia de dos hombres enamorados que deciden abandonar Los Ángeles para comenzar una nueva vida en México.
La película tiene previsto filmarse a finales de este año en México, donde se desarrolla gran parte de la trama, bajo la dirección de Todd Haynes, señala vanguardia.com
De esta manera, Pascal rescata un proyecto que originalmente iba a tener a Joaquin Phoenix como protagonista. Sin embargo, la estrella de Joker decidió abandonar la cinta cinco días antes del rodaje, dejando en suspenso el arranque de la producción.
Actualmente Pascal está en cartelera con dos proyectos. La muy olvidada Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos de Marvel y Eddington en donde precisamente comparte créditos con Phoenix.
En este filme, Pascal interpretará a Bobby Green, el encargado de un club nocturno de Brooklyn en Nueva York, 1988. La trama gira en torno a la creciente guerra contra las drogas entre la policía y la mafia rusa, donde Bobby intenta mantenerse neutral, pero se ve obligado a tomar partido cuando su familia (su padre y su hermano son policías) se ve amenazada, descubriéndose sus vínculos familiares en un entorno criminal.
Todd Haynes, es conocido director, guionista y productor estadounidense, conocido por su estilo distintivo y su enfoque innovador en el cine.
Haynes ganó reconocimiento en la década de 1990 con películas como Poison y Safe, que exploraban temas de identidad, sexualidad y la cultura contemporánea.
Su obra más aclamada, Carol (2015), es un drama romántico ambientado en la década de 1950, que aborda el amor entre dos mujeres en un contexto social restrictivo.
A lo largo de su carrera, Haynes ha sido elogiado por su habilidad para combinar narrativas complejas con una estética visual cuidada, consolidándose como una figura influyente en el cine independiente y contemporáneo.