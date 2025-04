Protagonizará Ryan Gosling ‘Star Wars: Starfighter’

Durante el panel de presentación, Levy aclaró que Starfighter no será una precuela ni una secuela, sino una historia completamente independiente. Además, confirmó los rumores sobre la participación de Ryan Gosling como protagonista, noticia que fue recibida con entusiasmo por los asistentes y seguidores de la saga en redes sociales.

Durante la Star Wars Celebration Japan, se informó que el filme será una historia independiente ambientada cinco años después de los eventos de “Star Wars: The Rise of Skywalker” (2019), y tendrá como protagonista al actor Ryan Gosling, bajo la dirección de Shawn Levy, conocido por su trabajo en “Deadpool & Wolverine” (2024).

El propio Gosling se presentó en el evento portando una gorra con la frase “never tell me the odds”, en referencia a Han Solo. Compartió con humor una fotografía de su infancia con sábanas de Star Wars, señalando que este universo ha sido parte de su vida desde temprana edad. “Este guion tiene una historia increíble, llena de corazón y aventura”, expresó el actor, elogiando también la dirección de Levy.

La película, que aún se encuentra en fase de preproducción, comenzará a rodarse en otoño de 2025 y tiene programado su estreno para el 28 de mayo de 2027. El guion estará a cargo de Jonathan Tropper, colaborador frecuente de Levy en proyectos anteriores como “The Adam Project”, lo que asegura una cohesión creativa dentro del equipo de producción, de acuerdo con elimparcial.com.

Los detalles sobre la trama se mantienen en secreto, “Star Wars: Starfighter” ha sido descrita como una aventura completamente nueva, con personajes inéditos y ambientada en un periodo nunca antes explorado dentro del universo cinematográfico de la saga. Esta propuesta busca expandir la narrativa más allá de la conocida saga Skywalker, con un enfoque renovado y fresco.

La película promete rendir homenaje al legado de las batallas espaciales dentro de Star Wars, una característica emblemática de la franquicia que ha brillado tanto en el cine como en los videojuegos clásicos como “X-Wing” (1993) y “Rogue Squadron II” para Nintendo GameCube. Estas influencias apuntan a una experiencia visual intensa centrada en el combate espacial.