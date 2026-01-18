Protagonizará Snoop Dogg la nueva película de terror ‘Don’t Go in That House, Bitch!’

Hasta el momento, no hay otros actores firmados oficialmente. Eli Roth describió la película como un homenaje extremo al cine clásico de casas embrujadas, combinando influencias de títulos como House, House by the Cemetery, Hausu, Friday the 13th.

La noticia fue confirmada por el propio Roth durante un evento en Rodeo Drive, donde reveló que el guion ya está terminado y que Snoop no solo impulsará la producción, sino que también encabezará el reparto.

Snoop Dogg dará un paso al frente en el cine de terror. El rapero fue confirmado como protagonista de la nueva película de Eli Roth titulada Don’t Go in That House, Bitch! , proyecto en el que ya participaba como productor y encargado del soundtrack.

La idea central parte de un concepto muy simple y reconocible para cualquier fan del terror, todo lo que el público grita en la sala cuando los personajes toman malas decisiones, detalla elimparcial.com

“Las personas siguen entrando a la casa. No escuchan. No se detienen. Saben que no van a salir”, explicó Roth. Esa frustración del espectador será convertida en parte activa de la narrativa, con personajes que funcionan como una especie de “coro griego”, advirtiendo constantemente el peligro.

Además de protagonizar la película, Snoop Dogg participa en tres frentes, como actor principal, productor a través de Death Row Films y responsable del soundtrack.

Roth explicó que Snoop llevaba tiempo buscando impulsar su división cinematográfica y que este proyecto encajó con esa visión: una película de terror exagerada, autorreferencial y pensada para el público que ama el género.

El equipo planea iniciar grabaciones en junio. Actualmente, la producción se encuentra en etapa de presupuesto. Roth adelantó que buscará aplicar al crédito fiscal de California para filmar en Los Ángeles y contratar personal local. Si se aprueba ese incentivo, el rodaje se realizará completamente en Los Ángeles.

Sí. Roth reveló que Snoop Dogg está colaborando también en su próxima película Ice Cream Man, donde el rapero compuso música original de score, no solo canciones.

De acuerdo con el director, una parte completa de esa cinta estará musicalizada exclusivamente por Snoop, además de que escribió un tema especial que podría usarse en los créditos finales.

Esta no es la primera vez que Roth y Snoop trabajan juntos. En 2012, Eli Roth dirigió el videoclip La La La de Snoop Dogg. Desde entonces, ambos han mantenido relación creativa, que ahora se formaliza en un proyecto cinematográfico de largo formato.

Snoop Dogg no solo prestará su nombre a una película de terror: será el rostro principal, productor y músico de Don’t Go in That House, Bitch!, el nuevo proyecto de Eli Roth que promete llevar al extremo el concepto de casa embrujada.

Con rodaje previsto para junio y un enfoque autorreferencial, la cinta apunta a convertirse en uno de los títulos de terror más peculiares de los próximos años.