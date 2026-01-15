Protagonizará Sophie Turner la nueva serie de ‘Tomb Raider’, como Lara Croft

Sophie Turner fue la actriz elegida para protagonizar la serie de Tomb Raider y dar vida al personaje de Lara Croft, que fue interpretado por Angelina Jolie en la película de 2001 Lara Croft: Tomb Raider.
La serie, que adapta los famosos videojuegos, fue aprobada en mayo de 2024 y Sophie Turner fue confirmada como la protagonista en noviembre de 2025.
A través de su cuenta de Instagram, Amazon MGM Studios y Prime Video publicaron las pruebas de vestuario de Sophie Turner para su nueva serie Tomb Raider, donde Sophie dará vida a la famosa Lara Croft.
Los comentarios en la publicación han mostrado la aprobación del público ante la elección y apariencia de Sophie Turner como Lara Croft, detalla quien.com
Además de Sophie Turner, el elenco de Tomb Raider incluirá a Sigourney Weaver, a quien se conoce por la película Avatar: fuego y cenizas y al actor de The White Lotus, Jason Isaacs. Por otro lado, Phoebe Waller-Bridge, la creadora y protagonista de Fleabag, es la creadora, guionista y productora ejecutiva de esta nueva serie de Prime Video.
Sophie Turner no es la primera actriz que da vida a la arqueóloga y aventurera Lara Croft que protagoniza los videojuegos del universo Tomb Raider, ya que este personaje había sido traído a la pantalla previamente por Angelina Jolie y Alicia Vikander.
En el caso de Alicia Vikander, fue Lara Croft en Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft, una película que intentó relanzar el personaje ante nuevas generaciones, aunque no logró la misma fama que su antecesora Angelina Jolie, quien en 2001 logró traspasar el éxito de Lara Croft de los videojuegos al cine.
Desde su divorcio en 2023 del cantante Joe Jonas, Sophie Turner se había mantenido enfocada en sus dos hijas: Willa y Delphine Jonas, por lo que únicamente protagonizó la serie Joan que contó con una producción pequeña. Aunque este 2026 volverá a la pantalla con la serie también de Prime Video, Steal.
El regreso de Sophie Turner es muy esperado tanto por sus fanáticos como aquellos que siguen la saga de videojuegos de Tomb Raider; después de todo, Sophie ya logró el éxito como actriz al interpretar a Sansa Stark en Game of Thrones y a Jean Grey en el universo de X-Men.