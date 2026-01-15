Protagonizará Sophie Turner la nueva serie de ‘Tomb Raider’, como Lara Croft

Sophie Turner fue la actriz elegida para protagonizar la serie de Tomb Raider y dar vida al personaje de Lara Croft, que fue interpretado por Angelina Jolie en la película de 2001 Lara Croft: Tomb Raider. La serie, que adapta los famosos videojuegos, fue aprobada en mayo de 2024 y Sophie Turner fue confirmada como la protagonista en noviembre de 2025.

Angelina Jolie fue la primera en dar vida a Lara Croft.

A través de su cuenta de Instagram, Amazon MGM Studios y Prime Video publicaron las pruebas de vestuario de Sophie Turner para su nueva serie Tomb Raider, donde Sophie dará vida a la famosa Lara Croft. Los comentarios en la publicación han mostrado la aprobación del público ante la elección y apariencia de Sophie Turner como Lara Croft, detalla quien.com

Además de Sophie Turner, el elenco de Tomb Raider incluirá a Sigourney Weaver, a quien se conoce por la película Avatar: fuego y cenizas y al actor de The White Lotus, Jason Isaacs. Por otro lado, Phoebe Waller-Bridge, la creadora y protagonista de Fleabag, es la creadora, guionista y productora ejecutiva de esta nueva serie de Prime Video.

Sophie Turner no es la primera actriz que da vida a la arqueóloga y aventurera Lara Croft que protagoniza los videojuegos del universo Tomb Raider, ya que este personaje había sido traído a la pantalla previamente por Angelina Jolie y Alicia Vikander.

Alicia Vikander.