Protagonizará Stephen Amell la nueva versión de la serie ‘Baywatch’

Según informó Variety, el actor estrella de la saga Arrow fue elegido para interpretar ahora a Hobie Buchannon, un personaje clásico de la serie original que vuelve con un giro generacional. En la nueva producción de Fox, Hobie aparecerá como capitán de Baywatch , siguiendo los pasos de su legendario padre Mitch.

La franquicia de salvavidas más famosa de la televisión prepara su regreso a la pantalla chica. Fox avanza con una nueva versión de Baywatch, y ya confirmó a su primer protagonista: Stephen Amell, quien encabezará el elenco del reboot que llegará durante la temporada televisiva 2026–2027.

La historia del reboot se activa cuando la vida del protagonista cambia de forma inesperada: Charlie, la hija que Hobie nunca supo que tenía, aparece en su puerta con la intención de continuar el legado familiar y convertirse en salvavidas junto a él. La dinámica padre-hija será uno de los ejes emocionales del nuevo relato, detalla infobae.com

El fichaje mantiene a Amell dentro de la televisión abierta estadounidense. El actor fue recientemente la figura principal del efímero spin-off Suits LA y previo a ello, encarnó a Oliver Queen en Arrow durante ocho temporadas.

“Desde la primera conversación, Stephen Amell trajo exactamente lo que este nuevo capítulo de Baywatch exige: corazón, intensidad y esa energía heroica innegable, argumentó Matt Nix, showrunner del proyecto. “Es el tipo de protagonista que puede correr hacia el peligro, cargar con el peso emocional y aun así hacer que todo se sienta divertido. Estamos muy emocionados por comenzar”, dijo.

El reboot de Baywatch fue aprobado oficialmente por Fox en septiembre de 2025, con una orden inicial de 12 episodios para la temporada 2026–2027.

La producción comenzará en la primavera de 2026 en Los Ángeles, y la cadena organizará un casting abierto el 18 de febrero, con el objetivo de encontrar nuevos talentos que se sumen al elenco.