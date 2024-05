Medios españoles han comentado que la isla de Mallorca podría ser la locación del rodaje de la película en la que ambos están trabajando y que ha generado mucho interés en los últimos meses.

La película, que aún no tiene título ni fecha de estreno, será el primer largometraje en inglés de Alejandro González Iñárritu desde que hizo The Revenant, en 2015, título que lo hizo ganar el Oscar a Mejor Director y marcó el final de la maldición de Leonardo DiCaprio, quien obtuvo la estatuilla a Mejor Actor.

El guión de este nuevo proyecto lo escribió el cineasta mexicano de 60 años junto a sus colaboradores habituales Alexander Dinelaris y Nicolas Giacobone, con quienes ganó el Oscar a Mejor Guión Original por Birdman, en 2014, y la escritora mexicana Sabina Berman.

De concretarse este proyecto, representará el regreso de Tom Cruise a Warner Bros, estudio con el que ha trabajado en películas como The Last Samurai, Magnolia, Eyes Wide Shut o Edge of Tomorrow, y con el que recientemente firmó un acuerdo para desarrollar y producir películas.

La película de Iñárritu podría ser una oportunidad para que Cruise vuelva a estar nominado al Oscar como actor, algo que no hace desde 2000, cuando fue nominado por Magnolia. En este sentido, el director mexicano suele sacar lo mejor de sus intérpretes, como demuestran las nominaciones y premios que han obtenido actores como Michael Keaton, Javier Bardem o Leonardo DiCaprio al trabajar con él.