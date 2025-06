Protagonizarán Foo Fighters, Linkin Park y Chappell Roan el ‘Corona Capital 2025’

Foo Fighters es una banda de rock estadounidense formada en 1994 por Dave Grohl, ex baterista de Nirvana, tras la muerte de Kurt Cobain. La banda comenzó como un proyecto en solitario de Grohl, quien grabó un álbum homónimo en 1995.

Cabe destacar que en el cartel compuesto por casi 100 artistas invitados, figuran también los grupos Queens of the stone age, Franz Ferdinand, Garbage y Polo & Pan, además de una agrupación bastante conocida como lo son 4 Non Blondes, Aluna, Boa, Circa Waves, Jet, Leisure, Lucy Dacus, entre otros, este solo el día viernes 14 de noviembre.

Para el sábado 15 de noviembre, el line up estará conformado por Vampire Weekend, Aurora, Damiano David, Alabama Shakes, Angie McMahon, Cults, Gizmo Varillas, Half Alive, Haute & Freddy, Hippo Campus, Jelly Roll, Lola Young, todos estados encabezados por la Chappel Roa, una cantante y compositora estadounidense que ha ganado reconocimiento por su estilo único y su poderosa voz.