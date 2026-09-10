Protagonizarán Los Tigres del Norte, la ‘Noche del Grito’ en el oriente de la CDMX

La Alcaldía Venustiano Carranza confirmó al grupo sinaloense como la atracción principal de su festejo, mientras que otras demarcaciones capitalinas suman su propia oferta musical para la misma jornada.

La cita forma parte de una noche en la que decenas de alcaldías celebran el 216 aniversario del inicio de la Independencia con música en vivo.

Los Tigres del Norte encabezarán el Grito de Independencia en el oriente de la Ciudad de México, con un concierto gratuito que promete corridos capaces de poner a cantar a varias generaciones, desde quienes crecieron con “Contrabando y traición” hasta quienes hoy corean La puerta negra .

El concierto se realizará el 15 de septiembre de 2026 a las 18:00 horas, en la Explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, detalla infobae.com

La alcaldía confirmó a Los Tigres del Norte como artista principal de su festejo del 15 de septiembre, con acceso gratuito desde las 18:00 horas en la explanada ubicada en el oriente de la Ciudad de México.

El acceso al evento será gratuito, aunque sujeto a la capacidad de la explanada, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Los Tigres del Norte nacieron en 1968 en Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, cuando Jorge Hernández, entonces de 14 años, convenció a sus hermanos de formar un grupo.

La agrupación se trasladó después a Estados Unidos, donde construyó una carrera que la llevaría a convertirse en una de las bandas más reconocidas del regional mexicano.

Su despegue comercial llegó en 1974 con el álbum Contrabando y traición, cuyo tema central, conocido popularmente como Camelia la Texana, sentó las bases del narcocorrido como subgénero. Desde entonces, el grupo construyó una discografía de más de 80 álbumes y alrededor de 700 canciones, con ventas que superan los 40 millones de copias.

La alineación actual la integran Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández y Óscar Lara, los llamados Jefes de Jefes. La banda acumula seis premios Grammy y 12 Latin Grammy, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En 2011, la agrupación grabó MTV Unplugged: Los Tigres del Norte and Friends en el Hollywood Palladium junto a artistas como Juanes, Calle 13 y Paulina Rubio, producción que ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum Norteño.

El grupo sinaloense atraviesa en 2026 la gira Los Tigres del Mundo Tour, con presentaciones en Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Colombia. El tour se apoya en el EP La Lotería, lanzamiento reciente que aborda temas sociales contemporáneos.

Entre los himnos que suelen incluir en sus shows figuran Pedro y Pablo, Jefe de jefes, Contrabando y traición, Ni parientes somos, Golpes en el corazón, La puerta negra, La mesa del rincón, La mesera, La jaula de oro y Somos más americanos.

La banda también ajustó su calendario 2026 para excluir ciudades con veto a los corridos. Sus integrantes han señalado públicamente que buscan evitar conflictos, e incluso cambiaron el término “corridos” por “historias” en algunas presentaciones para adaptarse a las restricciones vigentes en distintos estados de México.

Mientras Los Tigres del Norte toman el escenario de Venustiano Carranza, La Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín se presentará el mismo 15 de septiembre en la alcaldía Álvaro Obregón, dentro de un cartel que también incluye al 90’s Pop Tour (JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín) y a Wilder Gómez.