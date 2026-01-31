Protesta Becky G contra el ICE en la gala MusiCares en Los Ángeles

El gesto fue captado por cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del evento.

De acuerdo con un reporte de TMZ, la artista mostró una manicura personalizada que formaba el mensaje *“F ICE”**, una referencia directa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Más allá de su presencia artística, la intérprete utilizó la alfombra roja como un espacio para expresar una postura política clara en medio del debate migratorio que atraviesa Estados Unidos.

En el arranque del fin de semana de los premios Grammy 2026, la cantante mexicano-estadounidense Becky G atrajo la atención durante la gala MusiCares Person of the Year , celebrada el viernes 30 de enero en Los Ángeles.

La acción ocurrió en un contexto de alta tensión social, marcado por protestas, señalamientos a las autoridades federales y una creciente participación de figuras públicas en el debate sobre las políticas migratorias, detalla elimparcial.com

La manifestación simbólica de Becky G se da semanas después de la muerte de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, un hecho que generó indignación nacional y reavivó las críticas contra las tácticas del ICE durante operativos migratorios.

A raíz de estos acontecimientos, distintas figuras del entretenimiento han expresado su postura pública. Artistas como Billie Eilish, Finneas O’Connell y Olivia Rodrigo han cuestionado abiertamente el uso de la fuerza y el alcance de las acciones federales en comunidades migrantes.

La reacción no se ha limitado a declaraciones. También se han registrado acciones concretas y episodios de confrontación en distintos puntos del país.

El debate migratorio ha provocado respuestas diversas entre celebridades, periodistas y activistas. Kim Kardashian realizó donaciones al Centro Nacional de Leyes de Inmigración para apoyar a familias afectadas por redadas y detenciones.

Durante una manifestación contra el ICE, la reportera de CNN Veronica Miracle fue alcanzada por gas lacrimógeno mientras realizaba su cobertura en vivo.

En el marco de las protestas, se reportó el arresto de figuras públicas como Don Lemon, lo que aumentó el escrutinio sobre el actuar de las agencias federales. Este entorno ha convertido cualquier gesto público en un mensaje político, especialmente cuando proviene de artistas con amplio alcance mediático.

Para Becky G, la defensa de las comunidades migrantes no es un tema nuevo. Criada en California dentro de una familia de raíces mexicanas, la cantante ha señalado en distintas ocasiones que su historia personal está directamente ligada a la experiencia migrante en Estados Unidos.

Tras alcanzar reconocimiento internacional en 2014 con el tema “Shower”, la artista ha utilizado su visibilidad para abordar temas sociales. En 2015, lanzó la canción “We Are Mexico” como respuesta a discursos antiinmigrantes impulsados por Donald Trump durante su primera campaña presidencial.

En años recientes, Becky G ha destacado sentirse más segura de su identidad cultural. En 2022, afirmó que cantar en español y ver el crecimiento global de la música latina reforzó su compromiso con sus raíces. Su aparición en la gala MusiCares reafirma esa línea de acción: usar espacios de alto impacto para exigir cambios y rendición de cuentas.