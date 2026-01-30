Protesta Lady Gaga contra las redadas de ICE, durante su concierto en Tokio

La cantante y actriz, Lady Gaga puso en pausa su concierto en Tokio, Japón, para pronunciarse contra las redadas y operativos anti migración de ICE.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, también conocida como Lady Gaga, en referencia a la canción Radio Ga Ga, del grupo Queen, envió un mensaje de apoyo a las comunidades que se han vuelto foco de persecución por los operativos de ICE y la administración de Trump.

‘En un par de días, regresaré a casa y me duele el corazón pensar en las personas, los niños, las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por el ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos’ expresó Lady Gaga.