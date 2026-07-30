Protestan colectivas feministas por incluir a Christian Nodal en el Festival Internacional del Globo en Guanajuato

Las organizaciones sostienen que el debate va más allá de la presencia de un artista en un escenario. Su principal planteamiento es que los eventos familiares respaldados o promovidos con recursos públicos deben incorporar criterios de responsabilidad social y perspectiva de derechos humanos al momento de seleccionar a sus invitados.

Diversas colectivas feministas expresaron su rechazo a que el intérprete forme parte del cartel del evento, al considerar que existen señalamientos públicos relacionados con el incumplimiento de obligaciones familiares y presunta violencia económica y vicaria que deben ser tomados en cuenta por los organizadores.

La participación de Christian Nodal como uno de los artistas anunciados para el Festival Internacional del Globo (FIG) 2026 ha provocado reacciones en Guanajuato.

De acuerdo con información difundida por Infobae, agrupaciones como la Red Feminista de León y el colectivo Ley Sabina Guanajuato manifestaron su inconformidad tras el anuncio del cartel artístico del FIG 2026, detalla elimparcial.com

Las organizaciones fundamentan su postura en diversos señalamientos públicos que han rodeado al cantante durante los últimos meses.

Entre ellos destacan las acusaciones sobre una presunta manutención insuficiente para su hija Inti, así como señalamientos de supuesta violencia económica y vicaria en contra de su ex pareja, la cantante argentina Cazzu.

Las colectivas consideran que estos antecedentes deben formar parte del análisis cuando se trata de eventos con gran alcance social y dirigidos a públicos familiares.

En sus posicionamientos, las agrupaciones feministas señalaron que Guanajuato se mantiene entre las entidades con mayor número de denuncias relacionadas con el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.

Desde esa perspectiva, consideran contradictorio que instituciones públicas o eventos respaldados por ellas otorguen espacios de alta visibilidad a personas cuya imagen está vinculada con este tipo de señalamientos.

El colectivo Ley Sabina Guanajuato expresó que permitir la participación de una figura señalada por presunta violencia vicaria y económica puede contribuir a normalizar conductas relacionadas con el abandono de las responsabilidades parentales.

Las organizaciones aclararon que su objetivo no consiste únicamente en pedir la cancelación del artista.

Su principal demanda es que los organizadores del Festival Internacional del Globo incorporen mecanismos de evaluación con perspectiva de género y derechos humanos en los procesos de contratación de artistas, especialmente cuando se trata de eventos familiares que cuentan con respaldo institucional o recursos públicos.

Las activistas consideran que este tipo de medidas permitiría fortalecer la coherencia entre los valores que promueven los eventos y las personas que representan su imagen ante miles de asistentes.