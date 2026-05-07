Provoca la Banda MS largas filas por boletos gratuitos en Culiacán

CULIACÁN._ Con los mejores éxitos de la Banda MS ambientando el patio del Ayuntamiento de Culiacán, cientos de personas hicieron largas filas este jueves para obtener boletos gratuitos para el concierto de la Banda MS que se realizará este sábado en el Estadio de Dorados.

Desde temprana hora, familias, jóvenes y adultos mayores acudieron al recinto municipal para alcanzar uno de los 16 mil accesos que serán entregados para el evento organizado por el Ayuntamiento de Culiacán y la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Jazmín, una de las asistentes, consideró positivo que se realicen este tipo de eventos gratuitos en medio de la situación que vive la ciudad.

“Se me hace bien porque es una forma de liberarse un poquito de todo lo que estamos pasando y disfrutar nuestro día”, expresó tras obtener sus boletos.

Por su parte, Leticia dijo sentirse emocionada por poder asistir al concierto de la agrupación sinaloense para celebrar el Día de las Madres, aunque reconoció que existe preocupación por el tema de seguridad.

“Es una alegría que vamos a ir a ver a la MS. Sí da un poquito de miedo por tantas cosas que hay, pero vamos a disfrutar”, comentó.

La entrega de boletos inició a las 9:00 horas y se otorgó un boleto doble por persona. Mientras avanzaba la fila, el ambiente fue amenizado con música de la banda mazatleca en el patio del Ayuntamiento.

Buscan activar economía y convivencia familiar

El concierto gratuito de la Banda MS se realizará este 9 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio de Dorados como parte del programa “Culiacán Suena Fuerte”, estrategia enfocada en promover la convivencia familiar y la reactivación social y económica en la capital sinaloense.

Autoridades informaron que para el evento se desplegará un operativo con más de 120 elementos de seguridad y auxilio, además de que no habrá venta de alcohol al interior del estadio.

La presentación estaba prevista para los festejos de aniversario de la ciudad del pasado 2024, que tuvieron que ser suspendidos debido a la crisis de seguridad que estalló.

De acuerdo con la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villareal, el costo para la presentación de la banda MS fue de alrededor de 6 millones de pesos que pagó el municipio.