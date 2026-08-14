Proyectarán 35 películas de ‘Cantinflas’ en Netflix

Netflix incorporará a su catálogo 35 películas de Cantinflas a partir del 1 de septiembre de 2026. La compañía confirmó el lanzamiento a partir del 13 de agosto mediante un comunicado oficial de Netflix para México, como parte de su programación por el Día Nacional del Cine Mexicano, que se conmemora cada 15 de agosto. La selección reúne comedias protagonizadas por Mario Moreno “Cantinflas”, entre ellas Ni sangre ni arena, El siete machos, El analfabeto, El padrecito, Su excelencia y El bolero de Raquel.

¡Ahí está el detalle! Netflix recibe 35 películas de Cantinflas por tiempo limitado. 🇲🇽🎬https://t.co/zyH6vmJ9UO pic.twitter.com/4CUSwLDmov — SensaCine Latinoamérica (@SensaCineLATAM) August 13, 2026

El anuncio también forma parte del aniversario número 15 de Netflix en México. Desde el 13 de agosto, la plataforma habilitó la sección Que México se vea, donde concentrará películas, series y otras producciones realizadas en el país, señala elimparcial.com “Nos fascina ser el socio creativo del talento local y ver las mil caras de México en la pantalla. Nuestro objetivo es contar historias audaces que entretengan y ofrezcan un punto de vista auténtico sobre la realidad mexicana”, señaló Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para México y Licencias para América Latina de Netflix. Las 35 películas estarán disponibles desde el 1 de septiembre de 2026 y hasta marzo de 2027. Esto significa que no se incorporarán al catálogo el 15 de agosto, fecha del Día Nacional del Cine Mexicano, sino poco más de dos semanas después.

Netflix no comunicó el horario de publicación, el último día para verlas, ni si toda la colección estará disponible fuera de México. La presencia de títulos en otros países puede depender de los derechos de distribución de cada territorio. La colección anunciada está integrada por los siguientes títulos Ni sangre ni arena, El gendarme desconocido, Los tres mosqueteros, El circo, Romeo y Julieta, Gran hotel y Un día con el diablo. También incluye Soy un prófugo, A volar joven, El supersabio, El mago, El portero, El siete machos y Si yo fuera diputado, El bombero atómico, El señor fotógrafo, Caballero a la medida, Abajo el telón, El bolero de Raquel, Sube y baja y El analfabeto. En esta lista figuran los filmes El extra, Entrega inmediata, El padrecito, El señor doctor, Su excelencia, Por mis pistolas y Un Quijote sin mancha, El profe, Don Quijote cabalga de nuevo, Conserje en condominio, El ministro y yo, El patrullero 777, El barrendero y Pepe. El Congreso de la Unión declaró el 15 de agosto de cada año como Día Nacional del Cine Mexicano. El decreto correspondiente fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2018, de acuerdo con el registro del proceso legislativo de la Cámara de Diputados. La conmemoración busca reconocer la aportación cultural del cine nacional y promover su producción, distribución y exhibición. La llegada de la colección de Cantinflas forma parte de las actividades de Netflix alrededor de esa fecha, pero los títulos permanecerán disponibles varios meses y no solamente durante la celebración.

Mario Moreno “Cantinflas”.