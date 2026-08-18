Proyectarán en cine el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes

Su estreno en Estados Unidos, distribuido por Fathom Entertainment, será albergado por el National Museum of Mexican Art , con una proyección comunitaria el 28 de agosto en el Jay Pritzker Pavilion de Millennium Park, en Chicago. A salas de Colombia y Argentina llegará a partir del 3 de septiembre, señala billboard.com

La película Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes , dirigida por la realizadora mexicana María José Cuevas y producida por Sony Music Vision, revisita las históricas presentaciones del Divo de Juárez en el recinto cultural más importante de México en mayo de 1990.

Gracias a una edición recientemente restaurada y remasterizada de aquella legendaria presentación que llegará a los cines de Latinoamérica y España el próximo 28 de agosto, y a salas de Estados Unidos el 15 de septiembre.

El icónico concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990, y que marcó un hito para el artista y para la cultura popular en México, podrá ser visto, cantado y bailado de forma más cercana por sus seguidores.

El filme ha sido reimaginado y reeditado por Cuevas — quien previamente dirigió el documental de Netflix Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero (2025) — para conmemorar el décimo aniversario del fallecimiento del legendario cantautor mexicano. Además, incluye imágenes inéditas de ensayos provenientes del archivo personal del artista.

Esta película “es una oportunidad de acercarnos a Juan Gabriel y sentirlo lo más cerca posible”, dice Cuevas a Billboard Español en Ciudad de México. “El uso de cámaras de video, cuyo material no se usó en la edición final de aquella época, permite una reinterpretación y hace que veamos de otra forma el concierto”.

Cuevas cuenta que uno de los hallazgos durante la preproducción del filme fue la existencia de material de video con canciones grabadas del concierto de Bellas Artes, con momentos mucho más íntimos que lograban un mayor acercamiento con el artista, y que se desconoce por qué fueron descartados al momento de la edición final.

Otro de los hallazgos más destacables, dice, fue el de un fragmento que contiene el único ensayo para el concierto, que Juan Gabriel efectuó el 8 de mayo de 1990, un día antes del primero de cuatro shows en el emblemático recinto capitalino que se realizaron del 9 al 12 de mayo de ese año.

“La única vez que Juan Gabriel ensayó fue el día anterior al primer concierto”, dice Cuevas. “El momento muestra la primera vez que El Divo escucha su música, siendo interpretada por un centenar de músicos, un momento muy especial, casi de enamoramiento, donde todo se unía — él, el maestro Enrique Patrón de Rueda, la Orquesta Sinfónica Nacional, los mariachis — porque al día siguiente era el gran día”.

Juan Gabriel, cuyo verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez, se presentó en Bellas Artes en tres ocasiones en su carrera, pero fue su debut allí el que más polémica generó por la crítica a su deseo de llegar hasta el recinto cultural más importante de México siendo un artista popular.

El evento marcó “un antes y un después” en la historia de la música mexicana. Frente a cualquier controversia, el autor de Querida y Amor eterno logró pisar ese magistral escenario ante mil 396 espectadores, incluido el entonces presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari.

“El cine se convertirá en un gran karaoke”, anticipa la directora. “La gente va a cantar, a bailar y sobre todo, a celebrar la vida de este maravilloso personaje”.

Ese primer concierto de 1990 fue proyectado en el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública del país, en noviembre de 2025 como parte de la promoción de Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero, reuniendo a 170 mil personas.

Dicha cifra que duplicó las 70 mil personas concentradas en septiembre de 2024 que presenciaron la proyección de su concierto en Bellas Artes de 2013, es un hecho inédito al no tratarse de un evento en vivo, sino de la proyección de una grabación.

Además del estreno de Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes en la cadena Cinemex, México conmemora el décimo aniversario luctuoso de uno de sus ídolos musicales más grandes con el lanzamiento de una estampilla postal dedicada al músico lanzada por el Servicio Postal Mexicano.

También se lanzará un vinilo en México y Estados Unidos a través de Amazon. Asimismo, este histórico concierto estará disponible en Dolby Atmos por primera vez, con un lanzamiento previsto para el 20 de agosto.

Juan Gabriel murió de causas naturales el 28 de agosto de 2016 en su casa en Santa Mónica, California, en medio de una gira de conciertos. Tenía 66 años.