$!Publica Joaquín Sabina ‘Hola y adiós’, álbum de su último concierto

En julio del 2024, Sabina anunció su despedida de los escenarios, con la última gira que inició en febrero del año pasado en América, señala milenio.com.

El cantante español Joaquín Sabina publicó en las plataformas de streaming el disco que recoge su última presentación: Hola y adiós, conformado por 18 canciones.

“Esta gira que se llamaba Hola y adiós ya pasó por medio mundo, y esta noche ya se llama solo Adiós”, dijo el cantante originario de Úbeda, España.

Esa vez, en el Movistar Arena de Madrid, Joaquín arrancó con Yo me bajo en Atocha (Enemigos íntimos, 1998) y cerró con Princesa (Juez y Parte, 1985), repasando temas de sus diecisiete discos publicados desde finales de los años 70, cuando comenzó su carrera, señala milenio.com.

En total, fueron 23 canciones, y solo 18 llegaron al álbum en vivo, que ya se puede escuchar en Spotify y otras plataformas.

Destaca que en el último tramo artístico de Sabina algunos sustos de salud, como el infarto cerebral que sufrió en 2001 y que le hizo replantearse la ‘vida canalla’ que alimentaba muchas de sus canciones. O en 2020, cuando se precipitó al foso, de casi dos metros de altura, del entonces llamado Wizink Center (hoy Movistar Arena).