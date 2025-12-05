Espectáculos
Publica Luis Miguel una foto con Dua Lipa, y ‘enloquece’ las redes, señalan posible dueto

Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
05/12/2025 09:15
05/12/2025 09:15

El regreso inesperado de Luis Miguel a las redes sociales encendió la imaginación de miles de fans cuando este miércoles compartió una foto editada, según algunos junto a Dua Lipa, justo en medio de la visita de la cantante británica a la Ciudad de México.

Tras la euforia que dejó la presentación de Dua Lipa en la Ciudad de México, el panorama musical se agitó aún más cuando Luis Miguel sorprendió al publicar en sus redes sociales una foto en la que aparece junto a la cantante.

La imagen desató de inmediato un ola de especulaciones entre fans y usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en preguntarse si ese gesto podría anticipar una colaboración o incluso una aparición sorpresa en el último concierto de Dua Lipa en la capital, señala quien.com

El contexto solo aviva las expectativas: en su primera noche en CDMX, la británica emocionó al público al interpretar Bésame Mucho, tema icónico en el repertorio de “El Sol”.

Para muchos, la coincidencia entre la foto, la gira mexicana y la inesperada referencia musical difícilmente puede atribuirse al azar. Comentarios como “¿un featuring?” o “Se nos viene un dueto” reflejan el entusiasmo creciente de los seguidores, quienes ya imaginan a ambos cantantes compartiendo escenario.

En su segunda fecha en la Ciudad de México, durante su gira Radical Optimismo Tour, Dua Lipa ofreció una de las mayores sorpresas de la noche al invitar a Fher Olvera al escenario del Estadio GNP Seguros.

Juntos interpretaron Oye mi amor, éxito clásico de Maná lanzado en 1992, provocando una ovación entre los más de 65 mil asistentes. El momento no sólo destacó por la combinación de voces, sino también por el simbolismo: Dua Lipa (una artista internacional) rendía un tributo claro a la cultura musical mexicana y latina.

